PETEK DİNÇÖZ’ÜN ACI GÜNÜ

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, dedesi Ayhan Toğuş‘un vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden dedesi için apar topar İzmir’e hareket eden Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını dile getirdi.

PETEK DİNÇÖZ: “MEKANIN CENNET OLSUN”

Acı haberi alır almaz İzmir’e gitmek için harekete geçen Dinçöz, dedesine olan sevgisini ve üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı:

📌 “Ayhan babam, mekanın cennet olsun. Işıklar içinde uyu. Alsancak Camii’nde ikindi namazı kılınacak.”

Bu paylaşımıyla takipçilerini bilgilendiren ünlü şarkıcı, ailesiyle birlikte İzmir’de düzenlenecek olan cenaze törenine katılacağını belirtti.

İZMİR’E HAREKET ETTİ: DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Dedesi Ayhan Toğuş’un ölüm haberini aldıktan sonra ailece İzmir’e gitmek üzere uçağa binen Dinçöz, yolculuk sırasında duygusal anlar yaşadı. Gözyaşları içinde çektiği videoda takipçilerine seslenen ünlü sanatçı, şu sözlerle sevenlerine teşekkür etti:

📌 “Arayan soran herkese teşekkür ederim. Uçağa bindik, ailemle birlikte İzmir’de olacağız.”

Bu paylaşımın ardından sanat camiasından ve hayranlarından Petek Dinçöz’e taziye mesajları yağdı.

SEVENLERİNDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Ünlü sanatçının sosyal medya paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden ve sanat dünyasındaki dostlarından büyük bir destek gördü. Dinçöz’ün bu zor gününde yanında olduklarını belirten hayranları ve meslektaşları, başsağlığı dileklerini iletti.

CENAZE DETAYLARI

Petek Dinçöz’ün dedesi Ayhan Toğuş’un cenaze namazı, İzmir Alsancak Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak ve aile kabristanına defnedilecek.

Bu acı kayıp karşısında Dinçöz’ün ailesi, dostlarının ve sevenlerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışıyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr