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Hülya Avşar kararını verdi “Aşk defterim kapalı”

Hülya Avşar kararını verdi “Aşk defterim kapalı”
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28 Şubat 2022 - 14:52

Gizli aşkı Günaydın ortaya çıkarmıştı! Hülya Avşar’dan Cemal Güzelci ile ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Hülya Avşar’ın iş insanı Cemal Güzelci ile yaşadığı gizli beraberliği GÜNAYDIN manşet yapmıştı. Konu hakkında bugüne kadar konuşmayan Hülya Avşar, ilk açıklamayı önceki gece sahne aldığı mekanın kulisinde yaptı. Ancak ünlü sanatçı sözleriyle kafa karıştırdı. Hülya Avşar önce “Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün, çok şeker ama şu an yok. Ben şunu anladım ki yalnızlık çok keyifli” dedi. Ardından Cemal Güzelci ile ilişkisi için açık kapı bırakan sanatçı, “Uyuşamadık. Beni yalnız görmeye alışın. Ama yarın onunla yine başka fotoğraflarım çıkıyormuş, bu sefer kaçar giderim buradan” diyerek kahkaha attı.

Gizli aşkı Günaydın ortaya çıkarmıştı! Hülya Avşar’dan Cemal Güzelci ile ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Hiç oralarda değilim, alsa ne olacak? Takıyorsun parmağına, çıkarıyorsun geri takıyorsun, ne oluyor? Önemli olan mutluluk” diyerek evinin yolunu tuttu.

Hülya Avşar&#39;dan aşk sorularına yanıt! - Magazin Haberleri

Geçtiğimiz günlerde iş adamı Cemal Güzelci ile birlikte
yakalanmasında sonra çıkan eski haberleri Avşar kızının geri adım
atmasına neden oldu

Gazinoda sahne alan Avşar kızı külis gazetecileri açıklama yaparak
Cemal bey iyi bir insan ama ben hazır değilim diyerek aşk kapıların
kapattı

 

 

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