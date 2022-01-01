Hülya Avşar kararını verdi “Aşk defterim kapalı”

Gizli aşkı Günaydın ortaya çıkarmıştı! Hülya Avşar’dan Cemal Güzelci ile ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Hülya Avşar’ın iş insanı Cemal Güzelci ile yaşadığı gizli beraberliği GÜNAYDIN manşet yapmıştı. Konu hakkında bugüne kadar konuşmayan Hülya Avşar, ilk açıklamayı önceki gece sahne aldığı mekanın kulisinde yaptı. Ancak ünlü sanatçı sözleriyle kafa karıştırdı. Hülya Avşar önce “Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün, çok şeker ama şu an yok. Ben şunu anladım ki yalnızlık çok keyifli” dedi. Ardından Cemal Güzelci ile ilişkisi için açık kapı bırakan sanatçı, “Uyuşamadık. Beni yalnız görmeye alışın. Ama yarın onunla yine başka fotoğraflarım çıkıyormuş, bu sefer kaçar giderim buradan” diyerek kahkaha attı.

Hiç oralarda değilim, alsa ne olacak? Takıyorsun parmağına, çıkarıyorsun geri takıyorsun, ne oluyor? Önemli olan mutluluk” diyerek evinin yolunu tuttu.

Geçtiğimiz günlerde iş adamı Cemal Güzelci ile birlikte

yakalanmasında sonra çıkan eski haberleri Avşar kızının geri adım

atmasına neden oldu

Gazinoda sahne alan Avşar kızı külis gazetecileri açıklama yaparak

Cemal bey iyi bir insan ama ben hazır değilim diyerek aşk kapıların

kapattı