MİLYONLARCA MEMUR, MEMUR EMEKLİSİ, SGK VE BAĞ-KURLU MAAŞ ZAMMINI BEKLİYOR

Milyonlarca Memur, Memur Emeklisi, SGK ve Bağ-Kurlular açıklanacak olan enflasyona odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu saat 10:00’da Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Buna göre maaşlara yapılacak zamlar da netleşmiş olacak.

5 aylık enflasyona baktığımızda SGK ve Bağ-Kurlular yüzde 35.64 oranında zammı hak etmiş durumda. Enflasyon Haziran ayında aylık yüzde 0 bile gelse SGK ve Bağ-Kurlular yüzde 35,64 oranında zam alacak. Ancak yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 40 civarında gelmesi bekleniyor. Zam oranı da enflasyon açıklandığında belli olmuş olacak.

Memur ve memur emeklileri için de hesaplama farklı gerçekleşiyor. Yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 35,64 olsa da memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı da hesaplamaya dahil ediliyor. Memur ve memur emeklileri yılbaşında yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkını almışlardı. Şu andaki 5 aylık enflasyon yüzde 35.64. Mevcut enflasyondan Ocak ayında yapılan yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammını düştüğümüzde memur ve memur emeklilerinin 5 aylık verilere göre hak ettiği enflasyon farkı yüzde 28.14 oluyor. Ortaya çıkan enflasyon farkının üzerine Temmuz-Aralık toplu sözleşme zammı olan yüzde 7’i eklediğimizde yüzde 35.14 oranında zam şu anki Haziran enflasyonu açıklanmadan ortaya çıkan zam oluyor.

Haziran ayı tahmini enflasyon rakamlarına göre de memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 40 oranında zam alması bekleniyor.