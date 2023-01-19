EMEKLİLER SOKAKTA

Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşın bekleyişi sürüyor. EYT’liler ve emekliler ne kadar maaş alacaklarını bekliyordu. 2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verilerinin hesaplanmasının ardından SGK maaş hesaplama sistemi açıldı. Ancak milyonlarca vatandaş hayal kırıklığına uğradı.

Sosyal Güvenlik Uzman Özgür Erdursun günler öncesinden “Yüzde 15 refah payı verildi. Bu yüzde 15 refah payı bunun üzerine yansıtılsa ne görüyorsanız aynısını görürsünüz.

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. O refah payı yansıtılmazsa bırakın EYT’liler yeni yılda biraz daha yüksek aylık görmeyi, geçen yıla göre daha düşük aylık görecekler.” açıklamasında bulunmuştu.

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EYT yasasının çıkmasını bekleyen milyonlarca vatandaş, yasanın çıkmasıyla birlikte alacakları maaşları hesaplayıp, planlarını ona göre yapmak istiyordu. Vatandaşların maaşlarını hesaplayabileceği uygulama ekranı SGK tarafından erişime açıldı.

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Ancak maaşlara Erdursun’un öngördüğü gibi 2022 sonu maaş zammı %14.51 olarak yansıtıldı. EYT’liler ve yeni emekli olacaklar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

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Erdursun SGK sisteminin açılıp gerçekle yüzleşilmesinin ardından Twitter hesabından, “Ben haklı çıkmaktan yoruldum! #EYT %30 muymuş!” paylaşımını yaptı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

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Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK tarafından uygulamaya konan ‘Emekli olursam ne kadar maaş alırım‘ ekranıyla birlikte, EYT’li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

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4A emekli maaşı hesaplama ekranı uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor; T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı,

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Nüfus il, Doğum tarihi bilgileri. ‘Sorgula‘ butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor. 2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibariyle açıldı.

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4B emekli maaşı hesaplama ekranı uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

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4C emekli maaşı hesaplama ekranı uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor: Doğum tarihi,

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Cinsiyet, 4A çalışma süresi Başlangıç ve bitiş tarihi. Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

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ERDURSUN NE DEMİŞTİ? Erdursun EYT’lilere yüzde 30 refah payının yansıtılmayacağını ifade etmişti. Emekli aylığı sisteminin farklı olduğunu hatırlatarak emekli ve eytliler için yapılan yansıtılacak refah payının aynı olmayacağını söylemişti, şu ifadeleri kullşanmıştı:

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Emekli aylığında Ocak ve Temmuz ayındaki zamlar yansıtılarak aylıklarını gördüler. Ama Ocak ayındaki zam, geçen yılın zammıydı. Geçen 2021’in zammıydı. O şimdi ortadan kayboldu.

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Şimdi Temmuz ve Ocak zammı yansıtılacak. Arada da enflasyondan dolayı geçen yıla göre enflasyon düştüğü için oran düşmüş olacak. 2022’de emekli olanlar yüzde 14 daha fazla ve 2023’te emekli olanlar yüzde 14 daha düşük alacak. Açıkçası kimse bu kadar düşük bir enflasyon beklemiyordu.”