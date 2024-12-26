FATİH TERİM SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU: AL-SHABAB İLE ANLAŞTI

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan’ın köklü kulüplerinden Al-Shabab ile anlaşmaya vardı. Son dönemde aktif bir takım çalıştırmayan Terim, yeni sezonda Al-Shabab’ın başarısı için kolları sıvayacak.

Sözleşme Detayları ve Ücret

Fatih Terim, Al-Shabab ile 6 aylık bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor. Deneyimli teknik direktör, bu süre boyunca 1.6 milyon dolar ücret alacak. Yardımcı ekibinde ise Türk futbolunun yakından tanıdığı Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu yer alacak.

Al-Shabab Kulübü Hakkında

Suudi Arabistan Pro Lig’de mücadele eden Al-Shabab, ülkedeki en köklü futbol kulüplerinden biri. Teknik direktör Vitor Pereira’nın Wolverhampton’a transferinin ardından takım geçici olarak Luis Miguel tarafından yönetiliyordu. Şu anda ligde topladığı 23 puanla 6. sırada bulunan Al-Shabab, Fatih Terim ile şampiyonluk yarışına dahil olmayı hedefliyor.

Fatih Terim’in Kariyerindeki Başarılar

Fatih Terim, Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak gösteriliyor. Galatasaray ile UEFA Kupası zaferi yaşayan Terim, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı da çeşitli dönemlerde çalıştırarak Avrupa Şampiyonası’na katılma başarısı göstermişti. Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos’u çalıştıran Terim, şimdi Suudi Arabistan futbolunda yeni bir maceraya başlıyor.

Türk Teknik Direktörlere İlgi Artıyor

Fatih Terim’in Al-Shabab’a transferi, Suudi Arabistan’da Türk teknik direktörlere olan ilginin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Daha önce de Türk teknik direktörler, Suudi futbolunda önemli başarılara imza atmıştı.

Suudi Arabistan Futbolunun Yükselişi

Suudi Arabistan Pro Lig, son yıllarda yaptığı büyük transferlerle dünya futbolunda dikkat çekiyor. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema gibi yıldız futbolcuların ligde forma giymesi, Suudi Arabistan futbolunun yükselişini gözler önüne seriyor. Fatih Terim’in bu ligde görev alması, Türk futbolunun da Suudi Arabistan’daki temsilini güçlendirecek.

Sonuç ve Beklentiler

Fatih Terim’in Al-Shabab ile anlaşması, hem kulüp hem de Türk futbolu için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Deneyimli teknik adamın liderliğinde Al-Shabab’ın ligde önemli başarılara imza atması bekleniyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr