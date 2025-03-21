MİLLİ MAÇ REYTİNGDE FARK ATTI

20 Mart 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Türkiye ile Macaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, tüm kategorilerde günün en çok izlenen programı oldu. Gecede diziler, haber bültenleri ve gündüz kuşağı yapımları ise reyting listesinin üst sıralarında yer almak için kıyasıya yarıştı.

📺 TOTAL KATEGORİSİNDE ZİRVE MAÇA GİTTİ

TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye–Macaristan maçı, Total izleyici grubunda açık ara lider oldu. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadeleyi şu yapımlar takip etti:

1️⃣ Türkiye–Macaristan UEFA Uluslar Ligi Maçı (TV8)

2️⃣ Hudutsuz Sevda (Now TV)

3️⃣ Esra Erol’da (ATV)

📰 AB KATEGORİSİNDE HABER VE DİZİ YARIŞTI

Daha çok şehirli ve eğitim düzeyi yüksek izleyici grubunu kapsayan AB kategorisinde de futbol maçı zirvedeki yerini korudu. Ancak bu kez haber bülteni ve bir dizi yarışa ortak oldu:

1️⃣ Türkiye–Macaristan Maçı

2️⃣ Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber (Now TV)

3️⃣ İnci Taneleri (Kanal D)

🎭 ABC KATEGORİSİNDE DİZİLERİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

ABC kategorisinde ise dizi severlerin ilgisi dikkat çekti. Maç birinci olurken, Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri ikinci sırada yer aldı. Gündüz kuşağında ise Esra Erol’da yine ilk üçte yer buldu:

1️⃣ Türkiye–Macaristan Maçı

2️⃣ İnci Taneleri (Kanal D)

3️⃣ Esra Erol’da (ATV)

GÜNÜN KAZANANI FUTBOL OLDU

UEFA Uluslar Ligi mücadelesi yalnızca spor severleri değil, genel izleyici kitlesini de ekran başına topladı. Hem Total hem AB hem de ABC kategorilerinde zirvede yer alarak günün tüm gruplarda birincisi olmayı başardı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net