Van’da trafik kazası

Van’da seyir halindeki bir otomobil sürücünün kontrolünden çıkmasından sonra refüje çarptı ve bir kişi yaralandı
Van’ın Edremit ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Süphan Mahallesi’ndeki Süphan Ortaokulunun yanında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AFA 891 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak refuje çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.