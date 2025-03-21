ERKAN KORK’UN SERVET HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Flash TV, Bankpozitif ve PayFix’in sahibi Erkan Kork’un servetinin nasıl oluştuğu ortaya çıktı. 2016 yılında dostundan yalnızca 2 bin TL borç alarak yola çıkan Kork’un, yedi yıl içinde 7 milyar TL’yi aşan bir servete ulaştığı belirlendi. Şaşırtıcı yükselişin detayları iddianameye yansıdı.

2016’DA 2 BİN LİRA BORÇLA BAŞLADI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Erkan Kork 2016 yılında bir televizyon programı için çalışırken yemek firması sahibi H.M. ile tanıştı. H.M’ye gönderdiği “Ortak sıkıştım, para gönderince haber ver” mesajı sonrası 2 bin TL aldı. Kısa süre içinde başka talepler de geldi; 5 bin TL daha talep etti, ardından 3 bin TL’lik bir para transferiyle “Madobet” adlı yasa dışı bahis sitesi kuruldu.

“FAKİR FUKARA” YAZISINDAN BAHİS BARONLUĞUNA

O dönem sosyal medya profiline “Fakir Fukara, Garip Gureba” yazan Kork, kısa süre içinde yasa dışı bahis faaliyetlerini Türkiye geneline yayarak dikkat çekti. 2016’da borç arayan Kork, 2023 yılına gelindiğinde Bankpozitif’i 30 milyon dolara (yaklaşık 1,1 milyar TL) satın aldı.

DEVLET EL KOYDU, SERVETİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı operasyon kapsamında, Kork’un sahibi olduğu Bankpozitif, Flash TV ve PayFix Ödeme Kuruluşu’na kayyum atandı. Soruşturma çerçevesinde Kork’un 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.

Kork’un yasa dışı bahis ağında operasyon yöneticisi olarak görev yaptığı iddia edilen eski sevgilisi Hülya Turan’a da dikkat çekici para transferleri yapıldığı tespit edildi. 2017-2023 yılları arasında Turan’ın banka hesaplarına toplam 42 milyon TL gönderildiği, aynı dönemde hesaplardan 41 milyon TL çıkış olduğu raporlandı.

7 YILDA İMPARATORLUĞA DÖNÜŞEN AĞ

Yalnızca 2 bin TL borçla başlayan bu hikâyenin, birkaç yıl içinde medya, finans ve bahis dünyasını kapsayan bir servet zincirine dönüşmesi kamuoyunda “yasa dışı yükselişin sembolü” olarak nitelendiriliyor. Kork’un hızlı yükselişi kadar çöküşü de dikkat çekici oldu.

Kaynak: https://www.medyaradar.net