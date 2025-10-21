İstanbul’a ‘Karambol’ Yaklaşıyor: Soğuk Hava ve Sağanak Yağış Uyarısı

Ekim ayının son günlerinde etkili olan sağanak yağışların ardından, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası İstanbul ve Türkiye’nin birçok kentinde karışık hava koşullarına neden olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Ekim ayının son günlerinde İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde sağanak yağışlar etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftada yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirtse de, bazı bölgelerde yerel sağanak geçişlerinin devam edeceğini duyurdu.

Ay Sonuna Dikkat: Karambol Geliyor

Meteoroloji uzmanları, ay sonuna doğru Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının Türkiye’yi etkileyeceğini açıkladı. Uzmanlar, bu dalga ile birlikte İstanbul’da ve bazı bölgelerde kar, yağmur ve fırtınanın karışacağı ‘karambol’ etkisinin görüleceğini belirtti.

Özellikle ayın son günlerinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacağı, yüksek kesimlerde ise kar yağışının görülebileceği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.

9 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağışların beklendiği 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller ve riskler şu şekilde:

Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye

Olası riskler: Ani sel, su baskını ve yıldırım

Yetkililer, söz konusu illerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmalarını ve ani sel, su taşkını gibi durumlara karşı dikkatli davranmalarını istedi.

Uzmanlardan Önemli Hatırlatmalar

Meteoroloji uzmanları, karambol etkisinin özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde dikkat çekici olacağını vurguladı. Vatandaşların yağış sırasında trafikte tedbirli olması, dere ve taşkın riski olan bölgelerden uzak durması ve olası fırtına etkilerine karşı hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, karışık hava koşullarıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı, şehir merkezlerinde ise yoğun sağanak yağış ve ani sıcaklık düşüşleri bekleniyor. Uzmanlar, bu süreçte özellikle açık alanlarda çalışan vatandaşların ve sürücülerin ekstra dikkatli olmasını tavsiye ediyor.

Sonuç ve Öneriler

Ekim ayının son günlerinde İstanbul ve Türkiye genelinde etkili olacak karambol, hem günlük yaşamı hem de ulaşımı etkileyebilir. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları şunlara karşı uyarıyor:

Ani sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı dikkatli olun

Dere ve taşkın riski olan bölgelerden uzak durun

Trafikte hız ve güvenlik kurallarına uyun

Soğuk hava ve yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimaline hazırlıklı olun

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve karambol etkisi, Ekim’in son günlerini İstanbul ve çevresinde oldukça hareketli ve dikkat gerektiren bir hava durumu süreci hâline getirecek.