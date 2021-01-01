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Millet İttifakı Genişleyecek mi?

Millet İttifakı Genişleyecek mi?
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21 Ekim 2021 - 14:25

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener’in geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği görüşmenin altında Millet İttifakı’nı genişletmek için görüştükleri iddia edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun baş başa görüşmesinden “güçlü Millet İttifakı” vurgusu çıktı. Uzun süredir “güçlendirilmiş parlamenter sistem” üzerinde çalışan altı muhalefet partisinin tümünün “Millet İttifakı içinde yer alacağı” iddiası konuşulmaya başlandı. İttifakın 2022 yılında ‘Cumhur tek, Millet birlik’ sloganını kullanması bekleniyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, iki liderin görüşmesinin ana başlığını ekonomi oluşturdu. Muhalefetin “söylem birliği” için seçim sürecine girerken sahada daha çok “ekonomi üzerine vurgu yapacağı” ifade edildi.

İki liderin bir diğer gündemi de “Millet İttifakı’nın genişlemesi” idi. Akşener’in, daha önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmesinde, “Türkiye’deki ekonomik buhran, salgının etkileri ve iktidarın metal yorgunluğu ile yaşadığı oy kaybından” hareketle 2023 seçimlerinin diğer seçimlerden farklı olacağını vurguladığı belirtildi. Akşener ile yaptıkları görüşmelerin ardından hem Davutoğlu hem de Babacan’ın “Millet İttifakı içinde yer alma görüşünü, partilerinin yetkili kurullarıyla paylaşacağı” öğrenilirken, bu kapsamda Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun baş başa görüşmesinde “ittifakı genişletme çalışmaları ele alındı.

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