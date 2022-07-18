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Sermiyan Midyat uçaktan isyan etti! ‘Umarım Trabzon’a gidiyorum…’

Sermiyan Midyat uçaktan isyan etti! ‘Umarım Trabzon’a gidiyorum…’
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18 Temmuz 2022 - 14:29

Sermiyan Midyat, Trabzon uçağından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Başarılı isim Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon’a gidiyorum.” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayının gelmesi ve Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı seyahat kısıtlamasın kaldırmasının ardından Trabzon turizminde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

Ülkemizde, mültecilerin ve Arap turistlerin sayının artmasıyla Türkçe konuşan insan sayısının azalması dikkat çekti.

Bu duruma bir tepki de başarılı oyuncu Sermiyan Midyat’tan geldi. Midyat yaptığı son paylaşımda, “Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon’a gidiyorum” ifadelerini kullandı.

Midyat’ın paylaşımına destek gelirken, bir kesim de turistlerin ekonomiyi canlandırdığını söyleyerek, durumu destekledi.

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