Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Milano’da Hakan’lı Arda’lı Alexis Sanchez zirvesi! Galatasaray 3 milyon Euro’dan 2 senelik teklif yaptı

Milano’da Hakan’lı Arda’lı Alexis Sanchez zirvesi! Galatasaray 3 milyon Euro’dan 2 senelik teklif yaptı
5 views
09 Ağustos 2022 - 10:48

Hakan Çalhanoğlu da Arda Turan da Alexis’e kulübün tarihini, başarılarını, İstanbul’u ve taraftarı anlattı. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Arda’yı ve Inter’den takım arkadaşı Hakan’ı da devreye sokarken G.Saray’ın hedeflerini, düşündükleri projeyi aktardı. Bu zirvede Alexis Sanchez’e yıllık 3 milyon Euro’dan 2 senelik teklif yapıldı. Sarı kırmızılılar, İnter’le sözleşmesini dün fesheden ve Marsilya’nın da talip olduğu Şilili futbolcunun kararını bekliyor.

Dries Mertens ve Lucas Torreira’nın transferlerini bitirmeyi başaran Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un, cuma gecesi dünyaca ünlü yıldızla da bir araya geldiği ortaya çıktı. Transfer döneminde önemli hamlelere imza atan Timur, İnter’de forma giyen Alexis Sanchez ile Milano’da sürpriz bir toplantı düzenledi. Sarı kırmızılı yönetici, İnter’in yollarını ayırma kararı aldığı Şilili futbolcuyu ikna etmek için hem Arda Turan’ı hem de takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’nu devreye soktu.

İkna ekibi temaslarını sürdürüyor

Aynı zamanda koyu Galatasaray taraftarı olan Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan ile birlikte Alexis Sanchez’e sarı kırmızılı kulübün tarihini, başarılarını, İstanbul’u ve taraftarlarını anlattı. Erden Timur da yönetim olarak Galatasaray için belirledikleri hedefleri detaylı biçimde ifade etti. Timur, Alexis Sanchez’e yıllık 3 milyon Euro’dan 2 sezonluk sözleşme yapmak istediklerini de bildirdi. Marsilya’dan da teklif alan ve İnter’le sözleşmesini dün fesheden Şilili futbolcunun tercihini Galatasaray’dan yana kullanması için Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan markajı sürdürüyor.

Galatasaray için devredeler

Bu arada Galatasaray, transferde gündeme gelen futbolcuları ikna etmek için, gerek daha önceki yıllarda takımda formayı giyen gerek mevcut kadroda yer alan gerekse sarı kırmızılı renklere gönül veren isimlerden yardım alıyor. Öyle ki Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile pazarlıklar sürerken Fernando Muslera, vatandaşını ikna etmek için adeta bir kulüp idarecisi gibi çalıştığını bizzat açıkladı. Yine Dries Mertens de teklif aldığında ilk iş olarak Wesley Sneijder ile konuşuğunu ve Hollandalı futbolcunun “Hiç durma, hemen git” dediğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amerika’dan “Şimdi 90’lar” konserine geldiAmerika’dan “Şimdi 90’lar” konserine geldi
WhatsApp gizliliğe son veriyor! Artık her şeyi kullanıcılar görebilecek…WhatsApp gizliliğe son veriyor! Artık her şeyi kullanıcılar görebilecek…
AK Parti kulislerinde konuşulanlar ortaya çıktı! Oy kaybı ile ilgili çarpıcı iddia…AK Parti kulislerinde konuşulanlar ortaya çıktı! Oy kaybı ile ilgili çarpıcı iddia…
Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?
Tarihi rekora imza atanlar lisesini ziyaret ettiTarihi rekora imza atanlar lisesini ziyaret etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman bitiyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yatırım saati: İsviçre saatlerine talep patladı Türkiye’den 117.5 milyon dolarlık saat alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Komşu’da 6. parsel teyakkuzu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD eski başkanı Donald Trump’ın evine FBI baskını! Saatler önce yayınlandı… Şok fotoğraflar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milano’da Hakan’lı Arda’lı Alexis Sanchez zirvesi! Galatasaray 3 milyon Euro’dan 2 senelik teklif yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! 12 kentte sarı alarm… Prof. Dr. Şen’den İstanbul uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüseyin Gazi Cemevi’ne kritik ziyaret! Muharrem Ayı iftarına katıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aklı hep göklerde… 18’inde kokpitte
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe – Ümraniyespor maçında Enner Valencia şov! Hem kendini affettirdi hem de Semih Şentürk’ten sonra bir ilki yaşadı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan KPSS çıkışı: Sonuçlar kesin şaibeli! Birkaç ay sonra…Ağustos 3, 2022-3:05 pm
Antalya’da korkutan deprem! AFAD açıkladı: Büyüklüğü 4.2Ağustos 3, 2022-3:04 pm
Gram altın 1000 lirayı aştıTemmuz 28, 2022-2:31 pm
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı!Temmuz 28, 2022-9:38 am
Alevler Türkiye sınırından görülüyor… Yunanistan’dan yardım çağrısı…Temmuz 26, 2022-4:02 pm
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !