Milano’da Hakan’lı Arda’lı Alexis Sanchez zirvesi! Galatasaray 3 milyon Euro’dan 2 senelik teklif yaptı

Hakan Çalhanoğlu da Arda Turan da Alexis’e kulübün tarihini, başarılarını, İstanbul’u ve taraftarı anlattı. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Arda’yı ve Inter’den takım arkadaşı Hakan’ı da devreye sokarken G.Saray’ın hedeflerini, düşündükleri projeyi aktardı. Bu zirvede Alexis Sanchez’e yıllık 3 milyon Euro’dan 2 senelik teklif yapıldı. Sarı kırmızılılar, İnter’le sözleşmesini dün fesheden ve Marsilya’nın da talip olduğu Şilili futbolcunun kararını bekliyor.

Dries Mertens ve Lucas Torreira’nın transferlerini bitirmeyi başaran Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un, cuma gecesi dünyaca ünlü yıldızla da bir araya geldiği ortaya çıktı. Transfer döneminde önemli hamlelere imza atan Timur, İnter’de forma giyen Alexis Sanchez ile Milano’da sürpriz bir toplantı düzenledi. Sarı kırmızılı yönetici, İnter’in yollarını ayırma kararı aldığı Şilili futbolcuyu ikna etmek için hem Arda Turan’ı hem de takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’nu devreye soktu.

İkna ekibi temaslarını sürdürüyor

Aynı zamanda koyu Galatasaray taraftarı olan Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan ile birlikte Alexis Sanchez’e sarı kırmızılı kulübün tarihini, başarılarını, İstanbul’u ve taraftarlarını anlattı. Erden Timur da yönetim olarak Galatasaray için belirledikleri hedefleri detaylı biçimde ifade etti. Timur, Alexis Sanchez’e yıllık 3 milyon Euro’dan 2 sezonluk sözleşme yapmak istediklerini de bildirdi. Marsilya’dan da teklif alan ve İnter’le sözleşmesini dün fesheden Şilili futbolcunun tercihini Galatasaray’dan yana kullanması için Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan markajı sürdürüyor.

Galatasaray için devredeler

Bu arada Galatasaray, transferde gündeme gelen futbolcuları ikna etmek için, gerek daha önceki yıllarda takımda formayı giyen gerek mevcut kadroda yer alan gerekse sarı kırmızılı renklere gönül veren isimlerden yardım alıyor. Öyle ki Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile pazarlıklar sürerken Fernando Muslera, vatandaşını ikna etmek için adeta bir kulüp idarecisi gibi çalıştığını bizzat açıkladı. Yine Dries Mertens de teklif aldığında ilk iş olarak Wesley Sneijder ile konuşuğunu ve Hollandalı futbolcunun “Hiç durma, hemen git” dediğini söyledi.