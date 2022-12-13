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Mide ağrısı sanmıştı, uçak tuvaletinde doğum yaptı

Mide ağrısı sanmıştı, uçak tuvaletinde doğum yaptı
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13 Aralık 2022 - 12:51

Ekvador’dan Hollanda’ya giden bir uçağa binen kadın çektiği mide ağrısının sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Hamile olduğunu bilmeyen Tamara, uçak tuvaletinde ilk çocuğunu kucağına aldı.

Ekvador’un Guyaquil kentinden Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a giden KLM havayollarına ait bir Uçak sürpriz bir Doğum hikayesine sahne oldu.

UÇAĞA BİNDİĞİNDE HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORDU

Ekvador’dan Hollanda’ya, oradan da ek bir uçuşla İspanya’ya gitmeyi planlayan Tamara isimli kadın, uçağa bindiğinde hamile olduğunu bilmiyordu.

MİDE AĞRISI İLE TUVALATE GİTTİ, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

Uçağın Hollanda’ya inmesine bir kaç saat kala genç kadın midesinde kuvvetli bir ağrı hissetti. Tuvalete giden kadın bir-iki kasılmadan sonra ellerinde tuttuğu bebeği görünce hayatının şokunu yaşadı.

Hamile olduğunu bilmeden doğum yapan genç kadın kabin ekibinden yardım istedi. Uçakta yapılan anons sonrası Avusturyalı bir hekim ve hemşire Tamara ve bebeğine yardım etti.

Mide ağrısı sanmıştı, uçak tuvaletinde doğum yaptı

BEBEĞE YARDIM EDEN HEKİMİN ADI VERİLDİ

Tamara bebeğine kendine yardım eden hekimin ismi olan Maximiliano adını verdi.

Uçak Perşembe günü yerel saatle 12:55’te Schiphol Havalimanı’na iniş yaptı. Alanda hazır bekleyen ambulans anne ve bebeği alarak hastaneye götürdü.

Hastaneden yapılan açıklamada annenin ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mide ağrısı sanmıştı, uçak tuvaletinde doğum yaptı

KLM’DEN AÇIKLAMA

KLM havayolları sözcüsü doğuma yardım eden hemşire ve doktora teşekkür ederek ‘onlara minnettarız’ açıklamasında bulundu.

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Mide ağrısı sanmıştı, uçak tuvaletinde doğum yaptı
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