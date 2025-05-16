EUROVISION’DA İSRAİL PROTESTOLARI GÖRÜNTÜLENMEDİ

Eurovision Şarkı Yarışması’nın ikinci yarı finalinde, İsrail’in sahneye çıkışı esnasında dikkat çeken bir yayın kararı alındı. İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen yarışmada, yayıncı kuruluş, İsrail’e yönelik tepkilerin ekrana yansımaması için seyirci görüntülerini canlı yayına vermedi. Sadece İsrailli temsilci Yuval Raphael’in sahne performansına ait ses yayınlandı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren izleyiciler, Eurovision sahnesini de bir protesto alanına dönüştürdü. Raphael’in sahne provasını izleyen seyirciler tarafından yuhalanması ve Filistin bayraklarının açılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Güvenlik gerekçesiyle bayrak açan izleyiciler alandan çıkarıldı.

PROTESTOLAR PROVALARDAN BAŞLADI

İkinci yarı final öncesi yapılan provalarda, İsrail’in sahneye çıkmasıyla birlikte tribünlerden tepkiler yükseldi. Filistin’e destek mesajları içeren dövizler açıldı, “Özgür Filistin” sloganları atıldı. Avrupa Yayın Birliği (EBU) bu tepkileri engellemek adına İsrail’in canlı yayındaki görüntülerine müdahale etti.

Bu karar, Eurovision tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Yayın sırasında sadece performans sesi verilerek izleyici tepkilerinin gizlenmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından “sansür” olarak nitelendirildi.

EUROVISION’DA ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

İsrail’in Eurovision sahnesine çıkarılması Avrupa kamuoyunda da tartışmalara neden oldu. Daha önce Rusya, 2022 yılındaki Ukrayna işgali sebebiyle yarışmadan men edilirken, İsrail için benzer bir karar alınmaması Avrupa Yayın Birliği’ni “çifte standart” uygulamakla suçladı.

Basel’deki yarışma alanı dışında da yoğun protesto gösterileri düzenlendi. Aktivistler ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail’in yarışmaya alınmasını protesto etti. Güvenlik güçlerinin uyarısıyla alandan uzaklaştırılan protestocular, daha sonra çevrede toplandı ve “Filistin’e özgürlük” sloganlarıyla gösterilerini sürdürdü.

BÜYÜK FİNAL 17 MAYIS’TA

Eurovision Şarkı Yarışması’nın büyük finali 17 Mayıs 2025’te yapılacak. İkinci yarı finalde Litvanya, İsrail, Ermenistan, Danimarka, Avusturya, Lüksemburg, Finlandiya, Letonya, Malta ve Yunanistan finale yükseldi. Avustralya, Karadağ, İrlanda, Gürcistan, Çekya ve Sırbistan ise elenen ülkeler arasında yer aldı.

İsrail’in yarışmadaki varlığı ve EBU’nun bu konudaki tutumu, Eurovision’un “birleştirici ve tarafsız” misyonunu sorgulatmaya devam ediyor.