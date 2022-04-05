Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

MHP’li Vekilden İttifakı Sarsacak Enflasyon Yorumu

MHP’li Vekilden İttifakı Sarsacak Enflasyon Yorumu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
05 Nisan 2022 - 13:24

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy katıldığı televizyon programında “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz” ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, katıldığı televizyon programında enflasyon ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri’de katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre Ersoy, vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu belirterek “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisindeki durumu Cumhur İttifakı’nın çözeceğini kaydeden Baki Ersoy, şunları söyledi:

“Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var”

Türkiye’de Kadın İstihdamı…Türkiye’de Kadın İstihdamı…

“Bunlar var, ama bunu çözecek olan yine Cumhur İttifakı.

Dünya ekonomilerini ülke ülke değerlendirdiğimizde dünya ülkelerin bunları aşacak altyapısı bizden 30 sene önce oluşmuş maalesef. Gerçekten bunları kabul etmek lazım.

‘Dünyada pandemi var. Böyle oldu, enerji krizi var böyle oldu’ demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’de Kadın İstihdamı…Türkiye’de Kadın İstihdamı…
Ekrem İmamoğlu adaylık tartışmalarına nokta koydu! ‘Benim de adayım…’Ekrem İmamoğlu adaylık tartışmalarına nokta koydu! ‘Benim de adayım…’
Erdoğan’ı Kızdıracak Anket: AKP Yüzde 30’un AltındaErdoğan’ı Kızdıracak Anket: AKP Yüzde 30’un Altında
COVID-19 RAPORU: 40 Ölüm, 12 Bin 647 Yeni VakaCOVID-19 RAPORU: 40 Ölüm, 12 Bin 647 Yeni Vaka
İmamoğlu Ulaştırma Bakanı İçin Allah Akıl Versin Dediİmamoğlu Ulaştırma Bakanı İçin Allah Akıl Versin Dedi
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !