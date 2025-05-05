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HAYRÜNNİSA GÜL’DEN DİLEK İMAMOĞLU’NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu sürerken, siyasette dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Hayrünnisa Gül’den gelen bu destek mesajı siyasi kulislerde sürpriz olarak değerlendirildi.

Telefon görüşmesinde Hayrünnisa Gül’ün, Dilek İmamoğlu’na bu zorlu süreçte desteklerini ve dayanışma mesajını ilettiği, ayrıca “geçmiş olsun” dileğinde bulunduğu öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’ndeki tutukluluğu sürerken, CHP öncülüğünde başlatılan mitingler ve protesto gösterileri de ülke genelinde devam ediyor.

Hayrünnisa Gül’ün bu adımı, siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden gelen desteklerin çeşitliliğini de gözler önüne seriyor.

HAYRÜNNİSA GÜL’DEN DİLEK İMAMOĞLU’NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
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