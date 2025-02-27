PKK’NIN SİLAHLI MÜCADELE DÖNEMİ SONA ERDİ

Türkiye, terörle mücadelede tarihi bir sürecin sonuna geldi. İmralı Cezaevi’nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan, örgütün silahlı mücadeleyi sonlandırması ve tamamen feshedilmesi yönünde çağrı yaptı. Bu açıklama, DEM Parti heyetinin İmralı’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından kamuoyuna duyuruldu.

PKK’nın yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü silahlı mücadelenin sona erdiği duyurusu, Türkiye’de ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Öcalan, PKK’nın kuruluş sürecine değinerek, geçmişte örgütün belirli toplumsal ve siyasi dinamiklerin sonucu olarak ortaya çıktığını, ancak günümüzde misyonunu tamamladığını belirtti.

Öcalan’dan PKK’ya: Silahları Bırakın!

DEM Parti heyeti tarafından açıklanan mesajda Öcalan, PKK’nın artık silahlı mücadelesini sona erdirerek siyasi bir zemine çekilmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’de demokratikleşme süreci ilerledi. Artık silahlı mücadele dönemi kapanmalı. PKK, kuruluş koşulları ile bugünkü durum arasındaki farkı anlamalı ve kendini feshetmelidir.”

Bu çağrı, 2024 yılında başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinin en kritik aşaması olarak değerlendirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürece verdiği destekle önemli bir dönemeç haline geldi.

Barış Süreci ve Toplumun Tepkisi

Öcalan’ın çağrısı, Türkiye genelinde farklı kesimlerden olumlu tepkiler aldı. Özellikle Diyarbakır, Van ve Şırnak gibi şehirlerde vatandaşlar, bu gelişmeleri yakından takip ederek meydanlarda bir araya geldi.

Öte yandan, siyasi arenada da önemli açıklamalar yapıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, “Silahların bırakılması ve örgütün kendini feshetmesi en önemli adımdır. Biz sonuca bakarız.” dedi.

Türkiye İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor

Türkiye’de terörün tamamen sona ermesi, güvenlik, ekonomi ve bölgesel istikrar açısından büyük bir değişim yaratacak. Uzmanlara göre, terör tehdidinin ortadan kalkması, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacak. Ayrıca, bölge halkının refah düzeyini artıracak ve yatırımları teşvik edecek bir süreci beraberinde getirecek.

Önümüzdeki günlerde, PKK’nın Öcalan’ın çağrısına nasıl yanıt vereceği ve silah bırakma sürecinin nasıl işleyeceği merakla bekleniyor. Ancak bu çağrı, Türkiye’nin terörle mücadelede tarihi bir dönemece girdiğini gösteriyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com