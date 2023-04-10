MHP adayı uyuşturucu baronuyla dava arkadaşı çıktı

MHP’nin milletvekili aday listesinde uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya ile birlikte yargılanan ancak zamanaşımından kurtulan bir isme de yer verildi.
O isim Ahmer Reha Yereşen.
Ahmet Reha Yereşen Adana’dan milletvekili adayı gösterildi.
“Matador Operasyonu Davası”nın sanıkları arasında yer alan Yereşen, “O dava yanlışlıkla açıldı benim önüme pudra şekeri koyun, o maddeyi ayırt edemem” demişti.
Yereşen adı 2000’li yılların başında dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarından biliniyor.
Operasyona o dönem mali hacmi nedeniyle Matador adı konmuştu.