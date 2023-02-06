AFAD acı bilançoyu açıkladı! 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çok sayıda ilden de hissedilen deprem 30 saniyeden fazla sürdü.
Sarsıntı Maraş’ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye’de de hissedildi.
76 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Afad tarafında yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır.” denildi.
ARTÇILAR YAŞANIYOR
Öte yandan depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi.