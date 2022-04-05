Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı…

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı…
2 views
05 Nisan 2022 - 14:39
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, oğlu Kurt Efe’nin doğumunu beklerken boş durmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini perçinlemek için artık gün sayıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Başak Dizer’i kaleme aldı.

İşte o yazı…

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 2

Oğulları Kurt Efe’yi dünyaya getirmek için gün sayan Başak Hanım, bu arada boş durmuyormuş.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 3

İşine devam etmekle kalmayan Başak Hanım, bir de yeni bir işe girişmiş.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 4

Ortağı Deniz Marşan ile birlikte, kendileri gibi stil danışmanı olan Layza Akdilek’i de aralarına alıp yeni bir iş kurmuşlar.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 5

Hem de Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir iş…

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 6

Üç ortak, kadınların en büyük derdi olan ‘bugün ne giyeceğim’ sorununu kökünden çözüyormuş.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 7

Online ortamda kadınlar, nereye, niçin gideceklerini söylüyormuş.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 8

Onlar da tepeden tırnağa kombin oluşturup, satın alıp, evlerine kadar gönderiyormuş.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 9

Özellikle şıklığına düşkün kadınlar, bu işi çok sevmiş.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 10

O yüzden de Hem Başak Hanım hem de ortakları harıl harıl çalışıyormuş.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 11

İlk kez anne baba olma mutluluğu yaşayacak olan ünlü çift, oğullarının ismini sonunda belirledi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 12

2014 yılında ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisinde ‘Kurt Seyit’ karakterine hayat veren Tatlıtuğ’un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 13

Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre; İkili oğullarına Kurt adını vereceği iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 14

Tatlıtuğ bebek için yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin” demişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı… - Sayfa 15

Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü stil danışmanı, geçtiğimiz günlerde dostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver’in karnını tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
METRO KULLANAN ÜNLÜLERMETRO KULLANAN ÜNLÜLER
Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül’ün rol arkadaşı herkesi şaşırttıBomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül’ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı
Kırmızı halıda aşk öpücüğüKırmızı halıda aşk öpücüğü
Londra’da alkışlandıLondra’da alkışlandı
Acun Ilıcalı’nın acı kaybı! Çalışanı Dominik’te kalp krizi geçirdiAcun Ilıcalı’nın acı kaybı! Çalışanı Dominik’te kalp krizi geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’de Kadın İstihdamı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekrem İmamoğlu adaylık tartışmalarına nokta koydu! ‘Benim de adayım…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Annesinin nikahına katılmayacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
METRO KULLANAN ÜNLÜLER
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bomba diziyle ekranlara dönüyor! Neslihan Atagül’ün rol arkadaşı herkesi şaşırttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ı Kızdıracak Anket: AKP Yüzde 30’un Altında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP’li Vekilden İttifakı Sarsacak Enflasyon Yorumu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
COVID-19 RAPORU: 40 Ölüm, 12 Bin 647 Yeni Vaka
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu Ulaştırma Bakanı İçin Allah Akıl Versin Dedi
SON DAKİKA HABERLERİ
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
Suriyeli öğrencilerin görüntüleri gündem olduMart 22, 2022-3:54 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !