Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamileliğini fırsata çevirdi! Türkiye’de bir ilki yaptı…

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini perçinlemek için artık gün sayıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Başak Dizer’i kaleme aldı.
İşte o yazı…
Oğulları Kurt Efe’yi dünyaya getirmek için gün sayan Başak Hanım, bu arada boş durmuyormuş.
İşine devam etmekle kalmayan Başak Hanım, bir de yeni bir işe girişmiş.
Ortağı Deniz Marşan ile birlikte, kendileri gibi stil danışmanı olan Layza Akdilek’i de aralarına alıp yeni bir iş kurmuşlar.
Hem de Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir iş…
Üç ortak, kadınların en büyük derdi olan ‘bugün ne giyeceğim’ sorununu kökünden çözüyormuş.
Online ortamda kadınlar, nereye, niçin gideceklerini söylüyormuş.
Onlar da tepeden tırnağa kombin oluşturup, satın alıp, evlerine kadar gönderiyormuş.
Özellikle şıklığına düşkün kadınlar, bu işi çok sevmiş.
O yüzden de Hem Başak Hanım hem de ortakları harıl harıl çalışıyormuş.
İlk kez anne baba olma mutluluğu yaşayacak olan ünlü çift, oğullarının ismini sonunda belirledi.
2014 yılında ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisinde ‘Kurt Seyit’ karakterine hayat veren Tatlıtuğ’un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia edildi.
Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre; İkili oğullarına Kurt adını vereceği iddia edildi.
Tatlıtuğ bebek için yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin” demişti.
Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü stil danışmanı, geçtiğimiz günlerde dostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver’in karnını tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı.