Metin Akpınar’ın kızından fotoğraf hamlesi! ‘Babamı baştan çizmeliyim demek ki’

Öte yandan hakkında yapılan eleştirilere isyan eden Nebioğlu, “Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum! Nebioğlu ailesi ve Şener ailesini neden çekmediniz o zaman? Neden konuşturamadınız onları? Ben ortaya çıktıysam, biz ortaya çıktıysak tüm kötülüklere karşı isyan etmiş olduğumuz içindir! 15 yıldır kendisini (Metin Akpınar) ikna etme çabalarım karşısında tabii ki sus payını vermek isteyecekti!” demişti.

“Başka ailelerin elinden tutarken, benim psikolojimi bozarlarken, kendine gebe bıraktığı konuları nereden bileceksiniz? Başkaları dede, baba derken Metin babamın üzerinden prim yaparlarken, iş olanakları sağlanırken, izlediklerimden sonra ben uyum sağlayamadığım mesleğimi, ödenmeyen sigortalarımı düşünüyordum! Benim 30 senedir annem de var, babam da var. Kimsemiz yoktu! Şimdi kaç tane manevi annem, kaç tane babam oldu, ağabeyim oldu!”

Nebioğlu sözlerine “Biz Metin Akpınar ailesine özgürce ne baba diyebildik ne dede diyebildik. Ayrıca 35 seneyi bildiğini de şahitler tarafından kanıtlayacağız! Senelerce bizim evimize giren doktorları, eczacıları, olduğumuz ameliyatları, gördüğümüz psikolog tedavilerini hepsini kanıtlayacak yaşam var elimizde. Kocaman bir yaşam. Bizim acılarımızı yok etmeye çalışan Nebioğlu ailemi de üzüp durmayın ilâhi adaletin sertliğini üzerinize çekmeyin! Evrensel sevgi nedir, koşulsuz sevgi nedir, nasıl gösterilir bizler bunun peşindeyiz. Bu günlerin geleceklerini biz de görebiliyorduk. Kimse zarar görmesin diye edindiğim uğraşla yıllarca kendi alanıma verdiğim zararı kendime üretip, kendime uygulattım. Çocuk esirgemeden kurtulduk neyin içine düştük çok iyi anlıyorum. Genetik kodlama %99.9…” diyerek devam etti.

Nebioğlu “Metin babamı görebilmek için gözlere ihtiyacım yok. Onun planlarını hissetmek için yanımda olmasına gerek yok. Ben onu senelerce uzaktan okudum, izledim. Beni kabul etmiş olan Özdener babam her gün arıyor, ihtiyaçlarımı karşılıyor, onun evinde yaşıyorum, onun aldığı şeyleri yiyorum, geziyorum, Metin babamın 9 aydır yükselttiği rakamın sadece hayvanlara etkisi vardır. Şafak ulaşması gereken bağlantılara ulaşacaktır. Ben yapılan hataları düzeltsin, Allah katında affedilmesi için uğraştım. İyi ki yapmışsın Metin Akpınar, evladını çok güzel yetiştirdiler” dedi.

“Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik.”

“Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.”

“Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar’ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor.”