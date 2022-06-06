CHP’li eski vekilden olay ‘MİT tırları’ iddiası! ‘Yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi…’

Mehmet Sevigen, katıldığı bir programda MİT Tırları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Adalet Yürüyüşü Enis Berberoğlu için değildi” diyen Sevigen, “Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi… Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı” ifadelerini kullandı.

CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, 24 TV’de yayınlanan Arafta Sorular programına konuk oldu. Sevigen, partisine ve MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“ADALET YÜRÜYÜŞÜ ENİS BERBEROĞLU İÇİN DEĞİLDİ…”

2017 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlayan Adalet Yürüyüşü için “O yürüyüş Enis Berberoğlu için değildi” diyen Mehmet Sevigen, sözlerine şöyle devam etti:

“[Adana’daki MİT tırları belgelerini] Enis Berberoğlu’na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi… Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan’a vermişti… Bülent Tezcan da götürmüş [Enis Berberoğlu’na] vermiş. Bunu bilmeyen yok ki… Ama nereden, nasıl aldınız… Bir insan kendi ülkesini şikayet eder mi?..”

“KEMAL BEY’LE OLMUYOR…”

CHP’nin iktidar şansının olduğunu da vurgulayan Sevigen, “Ancak Kemal Bey’le olmuyor. 12 yıldır olmadı, olmuyor… Bu partinin Kemal Bey’den kurtulması lazım” değerlendirmesinde bulundu.

İşte o açıklamalar…

NE OLMUŞTU?

Suriye’ye silah sevkiyatı iddialarını dile getiren görüntülü haber 29 Mayıs 2015 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı. Açılan soruşturma kapsamında Dündar ve Gül 26 Kasım 2015 tarihinde tutuklandı ve 92 gün tutuklu kaldı. İki gazeteci Anayasa Mahkemesi’nin tutuklanmalarının hak ihlali olduğu yönündeki karardan sonra 26 Şubat 2016 tarihinde serbest bırakıldı.

6 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Dündar’a “devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama” suçundan 5 yıl 10 ay, Gül’e ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verdi. Dündar ve Gül’ün, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan beraatine karar veren mahkeme, “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan dosyanın ayrılmasına hükmetti. Verilen hapis cezasına rağmen karar kesinleşmediği için Dündar ve Gül hakkında tutuklama kararı alınmadı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında ise görüntüleri Dündar’a verdiği gerekçesiyle, “Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askerî ve siyasal casusluk amacıyla temin etme” ve “FETÖ/PDY” ye bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamalarıyla hapis cezası talep edilmişti. Berberoğlu’nun davası Gül ve Erdem’in davasıyla 21 Eylül 2016’da birleştirildi.

11 Ocak 2017 tarihinde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Berberoğlu’nun “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isterken Berberoğlu ile Dündar ve Gül’ün “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 15’er yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti.

6 Mayıs’ta görülen duruşmada verilen ara esnasında silahlı bir kişinin saldırısına uğrayan ancak yaralanmayan Dündar daha sonra Türkiye’den ayrıldı.

Enis Berberoğlu da TBMM’de milletvekilliği düşürüldükten sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, koronavirüs tedbirleri kapsamında müvekkilinin cezasının dışarıda geçirmesini talep etmişti. Bu talep üzerine Berberoğlu tahliye edilmişti.