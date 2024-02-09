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Metin Akdülger’den ‘tartaklama’ haberlerine yanıt! “Üzerime geldiğini zannettim”

Metin Akdülger’den ‘tartaklama’ haberlerine yanıt! “Üzerime geldiğini zannettim”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Şubat 2024 - 11:34

Trafikte tartıştığı kişiyi tartakladığı görüntüler sızan Sandık Kokusu dizisinin başrol oyuncusu Metin Akdülger’den cevap geldi. Arbedenin kaza sonrası yaşandığını belirten oyuncu, “Üzerime geldiğini sandığım bir anda kendimden uzaklaştırmak adına elimle ittim beyefendiyi ve haberin sebebi olan görsel de bu ana aittir” dedi.

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