Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, bugün Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış bekleniyor. Sinop, Samsun, Malatya ve Kahramanmaraş illerinde vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.Giriş: 26.08.2024 – 01:52 Güncellenme: 26.08.2024 – 08:59

BULUTLU HAVA VE YEREL SAĞANAKLAR BEKLENİYOR

Tahminlerine göre, yurdun kuzey ve iç bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkisi altında kalacak.

İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Malatya ve Erzincan çevrelerinin yanı sıra Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Tekirdağ’ın doğusu ve Balıkesir’in kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

2 İLE SARI UYARI

Meteoroloji tarafından Rize ve Artvin’e ise sarı uyarı verildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, Rize ve Artvin çevrelerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç Anadolu’nun doğusunda 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Sinop, Samsun, Malatya ve Kahramanmaraş’ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısında kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.