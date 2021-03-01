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Evli Bir Adama Aşık Olduğunu İtiraf Etti

Evli Bir Adama Aşık Olduğunu İtiraf Etti
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04 Ekim 2021 - 17:22

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, dikkat çeken bir itirafta bulundu. 50 yaşındaki Karaca, “Evli bir adama aşık oldum” dedi.

Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla Uçankuş TV’de yayınlanan Pazar Magazin‘in bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Reyhan Karaca oldu. Sevdik Sevdalandık şarkısıyla adını duyuran sanatçı, özel hayatıyla ilgili de çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

“EVLİ BİRİNE AŞIK OLDUM”
“Asla dediğim her şeyi yaşadım” diyen Reyhan Karaca, yıllar önce evli bir adama aşık olduğunu itiraf etti. Yaşadıklarını anlatan Karaca, “Olmamam gereken birine aşık oldum. Ama çabuk yırttım kendimi çektim hemen” ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
50 yaşındaki Reyhan Karaca, geçtiğimiz günlerde değişimiyle adından söz ettirdi. Yüzünde küçük dokunuşlar yaptıran Karaca, verdiği kilolardan sonra bambaşka birine dönüştü.

REYHAN KARACA KİMDİR?
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi (Kemane) almış, ayrıca İTÜ Sosyal Bilimler Müzik Bölümünde master yüksek lisans yapmıştır.

1999 yılında babası kanser hastalığı nedeni ile yaşamını yitirmiştir. Reyhan Karaca baba tarafından aslen Kayseri’lidir. 1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Annesi Sevim Hanım, babası ise Ahmet Bey’dir. 1991 yılında İzel, Can ve Reyhan üçlüsü ile Eurovision’da ülkemizi İki Dakika isimli parça ile temsil etmiş ve 12. olmuştur.

Reyhan Karaca, Başlangıç, Sevdik Sevdalandık, Yaman Olacak, Mesela, İmza isimli albümlerin yanı sıra, Sevmeyi Bilmeyen Adam, Yeniden, Yaz, Hep mi Dertliyiz, Sobe, Şans ve Kelebek isimli single çalışmaları ile adından söz ettirmişti.

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