Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte il il 22 Ekim Salı hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 20°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Toroslar mevkiinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C
Az bulutlu
HATAY 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 24°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KARS 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
MALATYA 15°C
Parçalı bulutlu
VAN 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 16°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 20°C
Parçalı ve az bulutlu