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Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte il il 22 Ekim Salı hava durumu…

Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte il il 22 Ekim Salı hava durumu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Ekim 2024 - 9:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon ve Siirt’te sağanak bekleniyor. Rüzgarın ise, Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 22 Ekim Salı hava durumu…

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