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Galatasaray’ın Penaltısına Tepki Yağıyor

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Galatasaray’ın Penaltısına Tepki Yağıyor
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17 Ağustos 2021 - 15:05
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Süper Lig’in açılış haftasında Giresunspor’la karşılaşan Galatasaray’ın, 38. dakikada kazandığı penaltı Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarından büyük tepki topladı.

Sarı-kırmızılı takımın 38. dakikada kazandığı fakat Diagne’yle değerlendiremediği penaltı, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Pozisyonun dışarıda olduğunu düşünen taraftarlar, maçın hakemine isyan etti. Galatasaray-Giresunspor maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı sosyal medyayı birbirine kattı. Pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu düşünen Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları maçın Erkan Özdamar’a büyük tepki gösterdi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞLILAR POZİSYONUN CEZA SAHASI DIŞINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Mücadelenin 38. dakikasında ceza sahası çizgisi üstünde Sacha Boey’in yerde kalması sonrası hakem Erkan Özdamar, VAR hakemi Mete Kalkavan’la ortak karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşundan Diagne yararlanamazken bu karara oldukça sinirlenen Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları maçın hakemine sosyal medyada isyan etti.

İŞTE O POZİSYON

 

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