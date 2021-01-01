Meteorolojiden Kritik Uyarılar

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu ise kar yağışlı olacak. Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli poyraz etkili olurken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de lodos etkili olacak. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun batısında 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun batısında 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa),Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışı, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayı, gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerlerde yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Rüzgarın Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa),Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı