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  3. SARIYER ESKI BELEDIYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ ADLIYEYE SEVK EDILDI

SARIYER ESKI BELEDIYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ ADLIYEYE SEVK EDILDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İstanbul’da, DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 34 kişi arasında Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç de bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen kişiler hakkında operasyon başlatıldı.

34 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar neticesinde, örgüte finans sağladığı belirlenen 34 kişi gözaltına alındı. Aralarında aktif olarak bazı belediyelerde görev yapan isimlerin de bulunduğu bu kişilerin, operasyonlarla yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında, Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra, belediye çalışanları ve diğer şüpheliler yer alıyor.

Sağlık Kontrolünün Ardından Adliyeye Sevk Edildiler

Gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrollerinin ardından, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiler. Soruşturma sürecinin ilerleyen günlerde daha da derinleşmesi bekleniyor.

DHKP/C, Türkiye’de yasadışı bir silahlı terör örgütü olarak tanımlanmış ve güvenlik güçlerinin uzun süreli operasyonlarına hedef olmuştur.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr

SARIYER ESKI BELEDIYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ ADLIYEYE SEVK EDILDI
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