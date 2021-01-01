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11 Yıl Sonra Acı Gerçek Ortaya Çıktı

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11 Yıl Sonra Acı Gerçek Ortaya Çıktı
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11 Nisan 2021 - 10:09
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Gaziantep’te yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüpheli belirlendi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.N.A “kasten adam öldürmek” suçundan tutuklandı

Gaziantep’te 11 yıldır kendisinden haber alınamayan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Haziran 2011’de çıktığı evine bir daha evine dönmeyen 41 yaşındaki Leyla Ganigülü’ye ulaşmak için özel ekip kurdu.

Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüpheli belirlendi. Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.N.A “kasten adam öldürmek” suçundan tutuklandı.

Diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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