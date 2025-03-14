METEOROLOJİ UYARISI: 25-30 DERECE SİCAKLIK DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu sıcaklıkların 30 dereceyi aşarak yaz havası oluşturacağını ancak yeni hafta ile birlikte sıcaklıkların ani bir şekilde 25-30 derece düşeceğini ve kar yağışlarının başlayacağını duyurdu. Bu beklenmedik hava değişimi, Türkiye genelinde iklimsel bir olay yaratacak.

Sıcaklıklar Birden Düşecek

Meteoroloji’nin yeni tahmin haritasına göre, hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceyi geçerek yazlık kıyafetlerin giyilmesini gerektirecek. Ancak pazartesi günü itibarıyla, özellikle poyrazın etkisiyle, sıcaklıklar 25-30 derece birden düşecek. Birçok şehirde ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışları bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte iki farklı iklimin bir arada yaşanacağı ifade ediliyor.

Bugün Yağış Yok, Kuvvetli Rüzgar Uyarısı!

Bugün için ülke genelinde yağış beklenmiyor. Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak. Ancak, Marmara’nın batısında güneyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile çığ tehlikesi de bulunuyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi : Parçalı bulutlu, Edirne 25°C, İstanbul 22°C

: Parçalı bulutlu, Edirne 25°C, İstanbul 22°C Ege Bölgesi : Parçalı bulutlu, İzmir 26°C, Muğla 24°C

: Parçalı bulutlu, İzmir 26°C, Muğla 24°C Akdeniz Bölgesi : Parçalı ve az bulutlu, Adana 31°C, Antalya 26°C

: Parçalı ve az bulutlu, Adana 31°C, Antalya 26°C İç Anadolu Bölgesi : Parçalı ve az bulutlu, Ankara 24°C, Konya 24°C

: Parçalı ve az bulutlu, Ankara 24°C, Konya 24°C Batı Karadeniz Bölgesi : Parçalı ve az bulutlu, Zonguldak 26°C, Sinop 26°C

: Parçalı ve az bulutlu, Zonguldak 26°C, Sinop 26°C Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi : Parçalı ve az bulutlu, Trabzon 25°C, Artvin 23°C

: Parçalı ve az bulutlu, Trabzon 25°C, Artvin 23°C Doğu Anadolu Bölgesi : Parçalı ve az bulutlu, Erzurum 13°C, Kars 16°C

: Parçalı ve az bulutlu, Erzurum 13°C, Kars 16°C Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, Diyarbakır 25°C, Şanlıurfa 26°C

Özetle, Türkiye’de hafta sonu yaz havası hakim olacakken, yeni haftaya girildiğinde ani sıcaklık düşüşleri ve kar yağışları bekleniyor. Meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi, rüzgar ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr