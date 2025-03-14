CHP, SİBER GÜVENLİK KANUNU’NU ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞIYOR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilen ve siber güvenliği sağlamayı amaçlayan Siber Güvenlik Kanunu’na itiraz ettiklerini belirterek, kanunun Anayasaya aykırı olduğuna dair başvuruyu Anayasa Mahkemesi’ne yapacaklarını açıkladı. Emir, söz konusu kanunun ifade özgürlüğü ve haber alma hakkını ihlal ettiğini ifade etti.

Siber Güvenlik Kanunu’ndaki Sorunlar

Siber Güvenlik Kanunu, Türkiye’nin siber güvenlik altyapısını güçlendirmek amacıyla yerli ve milli ürünlerin ön planda tutulmasını öngörüyor. Ayrıca, sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve görevini kötüye kullanan kişiler için 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ancak, CHP bu düzenlemenin bazı maddelerinin Anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Murat Emir, özellikle siber güvenlik başkanına kişisel verilere erişim ve verileri toplama yetkisi verilmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Kanunda İfade Özgürlüğü ve Haber Alma Hakkı Sorunu

Emir, Siber Güvenlik Kanunu’nda veri sızıntısı iddialarının 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmasını da eleştirdi. CHP’ye göre, bu madde, gazetecilerin ve bilim insanlarının haber yapma hakkını kısıtlayarak, ifade özgürlüğünü ihlal ediyor. Kanun, veri sızıntısı olduğunu iddia eden kişilerin yargılanmasına neden olabileceği için, insanların haber alma hakkını sınırlıyor. Bu da CHP’nin en büyük itiraz ettiği maddeler arasında yer alıyor.

CHP’nin Anayasa Mahkemesi Başvurusu

CHP, Siber Güvenlik Kanunu’nu Anayasa Mahkemesi’ne taşıma kararı alarak, bu hukuki düzenlemelerin Anayasaya aykırı olduğunu savunmaya devam edeceğini belirtti. Murat Emir, kanunun siber güvenlik alanında önemli eksiklikler taşıdığını ve mevcut yasaların bu alanda yeterli düzenlemeleri sunduğunu ifade etti.

CHP’nin, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasıyla birlikte, yasanın bu maddelerinin iptali için hukuk mücadelesine devam edileceği bildirildi.

CHP, Türkiye’deki siber güvenlik alanında yapılacak düzenlemelerin hukuka uygun ve ifade özgürlüğünü ihlal etmeyen bir şekilde yapılması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle, Siber Güvenlik Kanunu’nda yer alan bazı maddeler, Anayasaya aykırı bulunduğu için Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com