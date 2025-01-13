Olumsuz Hava Koşulları İstanbul, Bursa ve Çanakkale’de Deniz Ulaşımını Aksattı

13 Ocak 2025 sabahı ortaya çıkan olumsuz hava koşulları, Türkiye’nin önemli deniz ulaşım hatlarını sekteye uğrattı. İstanbul, Bursa ve Çanakkale’de pek çok deniz seferi iptal edilirken, ana karayolu ulaşımını tercih etmek zorunda kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgesel rüzgar ve fırtınanın gün boyu etkili olacağı uyarısında bulundu.

İDO ve BUDO Seferleri İptal Edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), kötü hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. İDO’nun sabah saatlerinde kesilmesi planlanan 08:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy ve 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.

BUDO ise şu seferlerini durdurdu:

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 07:00

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) saat 08:00

Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) saat 09:30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) saat 11:30

Bu iptallerin, şiddetli rüzgar ve yüksek dalgaların yolculara zarar vermesi nedeniyle ortaya çıktığı açıklandı.

Çanakkale’de GESTAŞ Seferleri Durdu

Çanakkale’de ise GESTAŞ firması, Gökçeada, Bozcaada ve Marmara Adası seferlerinin tamamı durduruldu. Kabatepe’den Gökçeada’ya yapılması planlanan 09:00, 15:00 ve 19:00 seferleri ile Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 07:00, 13:00 ve 17:00’de yapılacak seferler iptal edildi.

Bozcaada-Geyikli hattında karşılıklı seferlerin sabah ve öğle seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.

Vatandaşlara Alternatif Ulaşım Uyarısı

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımını kullanabileceğin resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmelerini önerdi. Ayrıca zorunlu olmadıkça seyahat planlarının ertelenmesinin gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Uyarıları Devam Ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde rüzgarın hızında 50-70 kilometre hızla eseceğini ve dalga boylarının yükselerek deniz ulaşımını daha da zorlaştıracağını belirtti. Fırtınanın akşam saatlerinde kaybı bekleniyor.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/