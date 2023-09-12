Meteoroloji’den 14 il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Muş, Van, Ağrı ve Iğdır çevresi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji; Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur için de yarın öğleden sonra beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı “Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısını yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji’nin konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

“Bu gece saatlerinden itibaren 13.09.2023 Çarşamba günü Diyarbakır’ın güneyi, Şanlıurfa’nın güneyi ve doğusu ile Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Muş, Van, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

“Yarın öğle saatlerinden sonra Muğla’nın iç kesimleri, Antalya’nın batısı, Denizli’nin güneyi ve Burdur çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”