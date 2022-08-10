İstanbul için yeni uyarı! Yarına dikkat: Turuncu alarm verildi

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kentte sağanak yağış etkili oldu. AKOM ve Ankara Valiliği kuvvetli yağışlar nedeniyle peş peşe uyarılarda bulunurken, Meteoroloji’den 9 kent için sarı alarm verildi. AFAD’ın son dakika açıklamasına göre yarın için İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya’ya turuncu kodlu uyarı geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında en yoğun yağışı alacak ilçeleri sıraladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük ve Ardahan çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul’un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul’un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 9 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL’A SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; halen İstanbul’un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde bugün öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

AFAD’ın son dakika açıklamasına göre yarın için İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya’ya turuncu kodlu uyarı geldi. AFAD’ın açıklamasında “Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını, kıyılarda hortum görülebilir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım” denildi.

VALİ YERLİKAYA’DAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili İstanbullular, Perşembe(yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası’nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım” dedi.

ANKARA VALİLİĞİ: KUVVETLİ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

AKOM’DAN VATANDAŞLARA TEDBİR MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde yağış uyarısında bulundu. AKOM, vatandaşların bugün ve yarın etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

PROF. DR. ŞEN: YARIN SABAH YAĞMUR YENİDEN BAŞLAYACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından “Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un batısında başlayıp öğlene doğru geneline yayılacak akşama sona erecek. Yarın sabaha karşı tekrar başlayacak akşama kadar devam edecek. Bugün 32 derece, yarın 29 derece” mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şen, “Silivri-Çatalca bölgesinde öğlene kadar devam edecek bu. Rögarlar kapandıysa tabii su baskını oluyordur. Bu gibi durumlarda caddelerdeki rögar kapaklarının temizlenmesi lazım suyun tahliyesi için. Vatandaşların bodrum katı olan yerlerde su baskınını önlemek için kum torbası koyması lazım. Şu anda yapılacak bir şey yok artık” dedi.

PROF. ŞEN İLÇE İLÇE SIRALADI, SAAT VERDİ

Şen, “Bugünkü durum sabah saat 6 civarında geldi ve yağış bıraktı. Yarın ki daha önemli. Yarın Anadolu Yakası’nda çok kuvvetli yağış gözüküyor. Bu yağış su baskınlarına neden olabilir. Bugünkü yağışlardan bir tık daha güçlü. 20 saat var daha o yağmura. Bu yağmur yarın 09:00-10:00 civarında başlar. Şile, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Maltepe risk halinde yarın. Şile-Ağva arasında dereler var. O derelerde taşmalar olabilir. Hafta sonu bir şey yok. Cuma günü bitiyor bu sistem” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ BAŞLADI

İstanbul’da bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Esenyurt ve Beylikdüzü’nde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Yine bazı sokak ve caddelerde rögarlar taştı. Yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

2 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yağış nedeniyle oluşan 2 metrelik çukura servis aracı düştü. İçerisinde sürücü ve bir yolcunun olduğu servis aracının sol ön tekeri oluşan çukura girdi. Rögarların taştığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.Sokak üzerine gelen belediye ekipleri çalışma başlattı.

“ŞİDDETLİ YAĞDI”

Yaşanan seli anlatan servis şoförü, ” Yağmur çok şiddetli yağıyordu, zaten ön taraf patlamıştı ben de sağa dönmek istedim. O sırada arabanın ağırlığı ile yol çöktü. Bir yolcum vardı. Ben de diğer kapıdan indim. Baya şiddetli yağdı. ” dedi. Mahalle sakini İbrahim Çabalak, “Yağmur çok şiddetliydi. 3-4 kez aynı yerde çukur oluştu. Rögar patlıyor sürekli. Yaralanan olmadı maddi hasar meydana geldi. Sokakta baya kötü.” şeklinde konuştu.

Avcılar’da sabah saatlerinde bastıran yağmur Yeşilkent Mahallesi’nde bazı yolların göle dönmesine neden oldu. Yol tamamen su ile kaplanırken buradan geçmeye çalışan araçlar mahsur kaldı. Yolda mahsur kalanların kurtarılabilmesi için itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi yolda mahsur kalan araçları kurtardı. Yol kenarındaki fırının içi de su doldu.

Su basması sonucu işlettiği ekmek fırınında yaklaşık 50 bin TL tutarında zararı oluştuğunu belirten Mehmet Nuri Bozkuş, her yağış ardından yolun üç tarafından akan suyun işyerine girdiğini, Avcılar Belediyesi’ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dereye bağlanan noktadaki borunun çok küçük olduğunu defalarca söylemelerine rağmen sonucun değişmediğini öne sürdü. Bölgede bulunan bazı işyeri sahipleri de mallarının her yağışta olduğu için bugün de su altında kaldığını belirtti.

SİLİVRİ’DE KUVVETLİ YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamayla İstanbul genelinde çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağış konusunda uyarıda bulunmuştu. Beklenen yağış bugün öğlen saatlerinden itibaren Silivri’de etkili oldu.

Sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle döndü. Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda da Trafik yoğunluğu oluştu.

TEKİRDAĞ’DA GÖKYÜZÜNDEN ADETA SU BOŞALDI

Tekirdağ’da sabah saatlerinde havanın kararmasıyla sağanak yağış etkisini bir anda göstererek gökyüzünden adet su boşaldı. Şiddetli bir şekilde başlayan sağanak yağış sokakları ve caddeleri adeta dereye çevirdi. TESKİ’ye ait mazgalların da yetersiz kalması sebebiyle dereye dönüşen sokak ve caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşlar da duvar ve kapı diplerinde yağışın geçmesini bekledi.

Yağmurun geçmesini bekleyen vatandaşlardan Seyfi İşlek, “Paspas çekçek elimizde inşallah hayırlısı olur. Tekirdağ’ımızdan bayadır böyle yağmur yağmadı. İnşallah Afet olmaz. Yağmur yağıyor diye seviniyoruz yani. Herkesin önlemini alması lazım” dedi.