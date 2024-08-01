Meteoroloji uzmanından sonbahar uyarısı!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) sezonluk tahminlerini temel alarak yaptığı açıklamalarda, bu yaz mevsiminde yaşanan aşırı sıcakların ardından sonbaharın da yüksek sıcaklıklarla geçeceğini ifade etti.

Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF’nin hazırladığı ve sonbahar aylarının sıcaklık tahminlerini gösteren haritaları değerlendirdi ve “Sonbahar aylarında da sıcaklıkların yüksek seyrettiği bir dönem yaşayacağız. El Nino etkisinin sona ermesinin ardından, La Nina’nın başlamış olması bu durumu değiştirmeyecek gibi görünüyor. Yaklaşan ‘su yılı’ için bu sıcaklık öngörüleri oldukça önemli. 11 yıllık güneş döngüsünün etkisiyle genel radyasyon yaklaşık yüzde 0,1 kadar artarak, sıcaklıklarda +0.2 santigrat derecelik bir yükselişe neden oluyor” şeklinde konuştu.

EYLÜL AYI TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ECMWF tahminlerine dayanarak yaptığı uzun vadeli mevsimlik tahminlere göre, eylül ayında Türkiye’nin iç ve güneybatı kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Yağışlar ise ülke genelinde mevsim normallerine yakın gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

EKİM AYI TAHMİNLERİ

Ekim ayına ilişkin tahminler, batı bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olacağını gösteriyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ekim ayında da yağışların mevsim normallerine yakın olacağı tahmin ediliyor.

KASIM AYI TAHMİNLERİ

Kasım ayı için yapılan tahminler, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğine işaret ediyor. Yağışların ise genel olarak mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.

Bu verilere göre, Türkiye sonbahar aylarında da sıcak hava dalgalarının etkisinde kalmaya devam edecek.