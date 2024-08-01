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Meteoroloji uzmanından sonbahar uyarısı!

Meteoroloji uzmanından sonbahar uyarısı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ağustos 2024 - 10:49

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) sezonluk tahminlerini temel alarak yaptığı açıklamalarda, bu yaz mevsiminde yaşanan aşırı sıcakların ardından sonbaharın da yüksek sıcaklıklarla geçeceğini ifade etti.

Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF’nin hazırladığı ve sonbahar aylarının sıcaklık tahminlerini gösteren haritaları değerlendirdi ve “Sonbahar aylarında da sıcaklıkların yüksek seyrettiği bir dönem yaşayacağız. El Nino etkisinin sona ermesinin ardından, La Nina’nın başlamış olması bu durumu değiştirmeyecek gibi görünüyor. Yaklaşan ‘su yılı’ için bu sıcaklık öngörüleri oldukça önemli. 11 yıllık güneş döngüsünün etkisiyle genel radyasyon yaklaşık yüzde 0,1 kadar artarak, sıcaklıklarda +0.2 santigrat derecelik bir yükselişe neden oluyor” şeklinde konuştu.

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