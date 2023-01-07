Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, yağış uyarısında bulunarak “10 Ocak’ta öğlen batı bölgelere yağış geliyor. 10-11-12 Ocak’ta devam edecek yağmur. Özellikle İzmir, Muğla, Antalya ilçelerinde ciddi sorunlara yol açabilir” ifadelerini kullandı. Meteoroloji’nin raporuna göre, yeni haftada hava sıcaklığı giderek düşecek. Bazı illerde hafta sonundan itibaren kar yağışı hakim olacak. İşte kar yağışı beklenen iller ve tarihleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İç Anadolu ile Doğu Karadeniz’de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER VE TARİHLERİ

Afyonkarahisar 11 Ocak – kar yağışlı, Ağrı 7 ve 8 Ocak – kar yağışlı, Aksaray 11 Ocak – karla karışık yağmurlu, Amasya 7 ve 8 Ocak – karla karışık yağmurlu, Ankara 11 Ocak – karla karışık yağmurlu, Ardahan 7, 8 ve 9 Ocak – kar yağışlı, Artvin 7, 8 ve 9 Ocak – kar yağışlı, Batman 7 Ocak – karla karışık yağmurlu, Bayburt 7 ve 8 Ocak – kar yağışlı, Bingöl 7 Ocak – kar yağışlı, Bitlis 7 Ocak – kar yağışlı, Bolu 7 Ocak – karla karışık yağmurlu 11 Ocak – kar yağışlı, Burdur 10 ve 11 Ocak – karla karışık yağmurlu, Çankırı 11 Ocak – kar yağışlı, Çorum 11 Ocak – karla karışık yağmurlu, Elazığ 7 Ocak – kar yağışlı, Erzincan 7 Ocak – kar yağışlı, Erzurum 7 Ocak – kar yağışlı, Eskişehir 11 Ocak – karla karışık yağmurlu, Gümüşhane 7 ve 8 Ocak – kar yağışlı, Hakkari 7, 8 ve 9 Ocak – kar yağışlı, Iğdır 7 ve 8 Ocak – kar yağışlı, Isparta 11 Ocak – karla karışık yağmurlu, Karabük 7 Ocak – Hafif kar yağışlı 11 Ocak – karla karışık yağmurlu, Karaman 11 Ocak – karla karışık yağmurlu, Kars 7 ve 8 Ocak – kar yağışlı, Kastamonu 7 ve 8 Ocak – hafif kar yağışlı, Kayseri 11 Ocak – karla karışık yağmurlu, Kırıkkale 11 Ocak – kar yağışlı, Kırşehir 11 Ocak – karla karışık yağmurlu, Konya 11 Ocak – kar yağışlı, Kütahya 11 Ocak – karla karışık yağmurlu, Malatya 7 Ocak – kar yağışlı, Muş 7 Ocak – kar yağışlı, Nevşehir 11 Ocak – kar yağışlı, Niğde 11 Ocak – kar yağışlı, Sivas 11 Ocak – karla karışık yağmurlu, Tokat 7 Ocak – karla karışık yağmurlu 8 Ocak – kar yağışlı 11 Ocak – karla karışık yağmurlu, Tunceli 7 Ocak – kar yağışlı, Van 7, 8 ve 9 Ocak – kar yağışlı, Yozgat 11 Ocak – karla karışık yağmurlu.

PROF. DR. ŞEN’DEN YAĞIŞ UYARISI: CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu yağışlı, yağışlar iç kesimlerde kar diğer yerlerde yağmur. Sıcaklık doğuda azalacak. İstanbul parçalı bulutlu gece sisli 12 C” ifadelerini kullandı.

Şen, “Salı günü (10 Ocak) günü öğlen batı bölgelere yağış geliyor. 10-11-12 Ocak’ta devam edecek yağmur. Özellikle İzmir, Muğla, Antalya ilçelerinde ciddi sorunlara yol açabilir. Şimdiden sera ve diğer tarımsal alanlarda tedbir alınmalı.” dedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin’in kıyılarında kuvvetli yağmur iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık Yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.