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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç açıklaması: Her şey olması gerektiği şekilde sonlanıyor

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç açıklaması: Her şey olması gerektiği şekilde sonlanıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Mayıs 2023 - 16:49
Ağustos 2022’de evlendiği Oğuzhan Koç ile boşanma aşamasında olan oyuncu Demet Özdemir, “Aşk bir ilişkiyi sürdürmek için tek başına yetmiyor mu?” sorusunu yanıtladı.
Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç açıklaması: Her şey olması gerektiği şekilde sonlanıyor - Sayfa 1

Ağustos 2022’de evlendiği Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz ay boşanma kararı alan Demet Özdemir, “Aşk bir ilişkiyi sürdürmek için tek başına yetmiyor mu?” sorusunu yanıtladı.

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç açıklaması: Her şey olması gerektiği şekilde sonlanıyor - Sayfa 2

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aşklarına ikinci şansı verse de başarılı olamamış ve sekiz aylık evliliklerini bitirmeye karar vermişti.

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç açıklaması: Her şey olması gerektiği şekilde sonlanıyor - Sayfa 3

Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, “Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç açıklaması: Her şey olması gerektiği şekilde sonlanıyor - Sayfa 4

OLMASI GEREKTİĞİ ŞEKİLDE

Oğuzhan Koç ile boşanma sürecinden geçen Demet Özdemir, “Aşk bir ilişkiyi sürdürmek için tek başına yetmiyor mu?” sorusunu yanıtladı.

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç açıklaması: Her şey olması gerektiği şekilde sonlanıyor - Sayfa 5

Oyuncu, “Bir yere kadar en iyi şekilde götürmeye çalışıyorsun. Vakti bittiğinde vedalaşıyorsun. ‘Her şey olması gerektiği zamanda, olması gerektiği şekilde sonlanıyor’ diyorum” dedi.

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç açıklaması: Her şey olması gerektiği şekilde sonlanıyor - Sayfa 6

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç açıklaması: Her şey olması gerektiği şekilde sonlanıyor - Sayfa 7

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç açıklaması: Her şey olması gerektiği şekilde sonlanıyor - Sayfa 8

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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç açıklaması: Her şey olması gerektiği şekilde sonlanıyor - Sayfa 9

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