Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç açıklaması: Her şey olması gerektiği şekilde sonlanıyor

Ağustos 2022’de evlendiği Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz ay boşanma kararı alan Demet Özdemir, “Aşk bir ilişkiyi sürdürmek için tek başına yetmiyor mu?” sorusunu yanıtladı.
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aşklarına ikinci şansı verse de başarılı olamamış ve sekiz aylık evliliklerini bitirmeye karar vermişti.
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Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, “Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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OLMASI GEREKTİĞİ ŞEKİLDE
Oğuzhan Koç ile boşanma sürecinden geçen Demet Özdemir, “Aşk bir ilişkiyi sürdürmek için tek başına yetmiyor mu?” sorusunu yanıtladı.
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Oyuncu, “Bir yere kadar en iyi şekilde götürmeye çalışıyorsun. Vakti bittiğinde vedalaşıyorsun. ‘Her şey olması gerektiği zamanda, olması gerektiği şekilde sonlanıyor’ diyorum” dedi.
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