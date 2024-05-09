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Met Gala’ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi

Met Gala’ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Mayıs 2024 - 15:02

Moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala büyük bir ihtişamla gerçekleşti. Ünlü isimlerin birbirinden cesur ve ilginç kostümlerle katıldığı geceye İngiliz şarkıcı Rita Ora damga vurdu. Tamamen şeffaf elbisesi ile gecede boy gösteren ünlü ismin elbisesini kocasının düzelttiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 1

New York’ta her yıl Metropolitan Museum of Art bünyesindeki Kostüm Ensitüsü’nün yararı için düzenlenen Met Gala yine büyük bir ihtişamla gerçekleşti.

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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 2

Bu yılki davetin teması “Uyuyan Güzeller: Modayı Yeniden Uyandırmak” olarak belirlenirken ünlüler birbirinden şık ve tartışmalı tasarımlarla kırmızı halıda boy gösterdi.

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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 3

CESUR TARZIYLA GECEYE DAMGA VURDU
Geceye İngiliz şarkıcı Rita Ora cesur kıyafeti ile damga vurdu. Tamamen şeffaf bir elbise giyen ünlü isim dekoltelerini ise boncuklarla kapattı.

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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 4

Rita Ora’nın bu tercihi geceye damga vururken elbisesini kocasının düzeltmesi sosyal medyayı salladı.

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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 5

Fiziğini tamamen açık bir şekilde sergileyen Rita Ora kırmızı halıda zor anlar yaşarken imdadına kocası Taika Waititi yetişti. Ünlü ismin kocası elbisesinin arka kısmını düzelterek ona yardımcı oldu.

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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 6

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Galadaki bu anlara sosyal medyada; ‘Olacak şey değil’, ‘Bu elbiseyi kocasının düzelttiğine inanamıyorum’, ‘Neresini düzeltiyor anlamadım’ gibi yorumlar yapıldı.

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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 7

Öte yandan Rita Ora sosyal medya hesabından cesur fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları…

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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 8
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 9
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 10
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 11
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 12
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 13
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 14
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 15
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 16
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 17
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 18
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 19
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 20
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 21
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 22
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 23
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 24
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 25
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 26
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 27
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 28
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 29
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 30
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 31
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 32
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 33
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 34
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 35
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 36
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 37
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 38
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 39
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 40
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 41
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 42
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 43
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 44
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 45
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 46
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 47
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 48
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 49
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Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Ünlü şarkıcının frikik vermesini kocası engelledi - Sayfa 50
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