Ankara Bu İddiayla Çalkalanıyor! Süleyman Soylu’ya ne Oldu?

Abdulhamit Gül, 10 Temmuz 2018’de başladığı Adalet Bakanlığı görevini 20 Ocak Cumartesi günü itibariyle bıraktı.

Resmi Gazete’de yer alan resmi ifadeyle ‘görevden affını istedi’, Türkçesi ise istifa etti ve yerine Bekir Bozdağ atandı.

Abdulhamit Gül’ün istifasının perde arkasında ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başı çektiği bazı bakanların yargıya müdahale girişimlerinin ve yargıdaki İstanbul Grubu’nun yargı içindeki faaliyetlerinin öne çıkan gerekçeler olduğu öne sürülüyor.

SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA MI ETTİ?

Öte yandan Gül’ün istfasının ardından ise kabinede başka değişikliklerin olacağı yönünedeki iddialar da dillendirilmeye başlandı.

Bu yöndeki son iddialardan birini ise Artıbir Kamuoyu ve Pazar Arastırma Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner ortaya attı.

Çalışkaner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Süleyman Soylu’nun istifa ettiği söyleniyor.” ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete de saat 01.00 itibarıyla henüz yayımlanmadı. Sosyal medya kullanıcıları ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ettiği için Resmi Gazete’nin 02 Şubat 2022 mükerrer sayısının yayınlanmadığını öne sürdü.

RESMİ GAZETE NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Resmi Gazete’nin yayınlandığı net bir saat yoktur. Ancak genellikle saat 00.00 ve sonrasında yayımlanmaktadır. Eğer gazete hazırlanmış ve sakin bir gündeme sahipse saat 00.00 sularında yayınlanır. Ancak yeni gelişmeler olmuş ise, kalabalık bir gündem var ise yayınlanma saati daha geç olmaktadır.