NURSEL ERGİN’DEN MÜJDELİ HABER

Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Nursel Ergin, kansere karşı verdiği zorlu mücadeleyi başarıyla tamamladı. Son aylarda ekranlardan uzak kalan ve sağlık sorunları nedeniyle “Gelinim Mutfakta” adlı programdan ayrılan ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tedavisinin sona erdiğini duyurdu. Meme ve rahim kanseri ile mücadele eden Ergin, hastane odasından yaptığı duygusal paylaşımda, “Bebekler gibi bakıldım ve bitti!” sözleriyle hem doktorlarına hem de sevenlerine teşekkür etti.

8 AYLIK TEDAVİ SÜRECİ

Nursel Ergin, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yaptığı açıklamada meme ve rahim kanseri teşhisi konulduğunu paylaşmıştı. Tanı konulmasının ardından yoğun bir tedavi sürecine giren ve uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmayan Ergin, tedavi süresi boyunca ekranlardan uzak kaldı.

Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışması programında uzun süredir sunuculuk yapan Ergin’in programdan aniden ayrılması, izleyicileri şaşırtmıştı. Ardından gelen sağlık açıklamaları ise bu ayrılığın nedenini ortaya koymuştu.

“ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ AMA BİTTİ”

Nursel Ergin, kanseri yendiğini duyurduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!”

Ergin’in bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve destek mesajı aldı. Ünlü sunucunun kanseri yenmesi, hem hayranları hem de sağlık mücadelesi veren birçok kişi için umut kaynağı oldu.

HASTANEDEN PAYLAŞIM

Nursel Ergin, tedavisinin sona erdiği gün hastaneden bir fotoğraf paylaşarak hem takipçilerine müjde verdi hem de doktorlarına özel olarak teşekkür etti. Ergin’in, sağlık ekibiyle birlikte verdiği pozda yüzündeki mutluluk ve rahatlama dikkatlerden kaçmadı.

Paylaşımında yalnızca sağlık çalışanlarına değil, süreç boyunca yanında olan dostlarına, ailesine ve izleyicilerine de teşekkür eden Ergin, “Dualarınızla iyileştim” notunu düşerek manevi desteğin önemine de vurgu yaptı.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK YAĞDI

Nursel Ergin’in bu müjdeli haberinin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları paylaştı. Aralarında Sibel Can, Demet Akalın, Zuhal Topal ve Seda Sayan gibi televizyon dünyasının tanınmış isimlerinin yer aldığı birçok sanatçı, “Geçmiş olsun” mesajlarıyla sevincini paylaştı.

KANSERLE MÜCADELEDE FARKINDALIK

Nursel Ergin’in yaşadığı bu süreç, meme ve rahim kanseri gibi kadınlarda sık görülen hastalıklara karşı farkındalığı bir kez daha gündeme getirdi. Erken tanının hayat kurtardığı bu tür hastalıklarda, düzenli kontrollerin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi Ergin’in hikayesiyle bir kez daha hatırlatıldı.

Uzmanlar, kamuoyunun sevdiği isimlerin yaşadıkları bu zorlu süreçleri paylaşmasının, toplumsal bilinç açısından büyük değer taşıdığını ifade ediyor. Nursel Ergin’in cesur ve umut dolu duruşu, binlerce kişiye hem ilham verdi hem de kanserle mücadelenin mümkün olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com