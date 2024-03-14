Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Mert Hakan Yandaş’ın Sorunları Artıyor! Pendikspor İlerlemeye Hazırlanıyor

Mert Hakan Yandaş’ın Sorunları Artıyor! Pendikspor İlerlemeye Hazırlanıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
14 Mart 2024 - 10:59

Pendikspor, Fenerbahçe’nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın maç sırasındaki davranışlarına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi şikayette bulundu.

Süper Lig ekibi Pendikspor, Fenerbahçe karşısında 4-1 mağlup oldukları maçta Mert Hakan Yandaş’ın gol sevinci sırasında yedek kulübesine karşı sportmenliğe aykırı davrandığını ve maçın hakemi Kadir Sağlam’ı tehdit ettiğini iddia ederek, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi şikayette bulundu.

Radyospor’un haberine göre, Pendikspor’un şikayeti doğrultusunda Mert Hakan Yandaş’ın 36. maddeye (sportmenliğe aykırı hareket) ve 41. maddeye (hakaret ve tehdit) göre PFDK’ye sevki talep edildi. TFF Disiplin Talimatı’na göre, 36. maddeye göre sevk edilen sporcu ve kulüp görevlilerine bir aydan altı aya kadar müsabakadan men cezası verilebilmekteyken, 41. maddeye göre sevk edilen sporcu 3 ila 7 maç arası men cezası alabilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan’ın Yıllar Önce Ziyaret Ettiği Köfteci Dükkanı! İmamoğlu’nun Anısını Doğrulayan Fotoğraf Ortaya ÇıktıErdoğan’ın Yıllar Önce Ziyaret Ettiği Köfteci Dükkanı! İmamoğlu’nun Anısını Doğrulayan Fotoğraf Ortaya Çıktı
Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali…Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali…
Bakan Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu! Bir polis memuru daha şehit olduBakan Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu! Bir polis memuru daha şehit oldu
Erdoğan’ın Akbelen kararına dair çarpıcı detay! ‘İptali, seçim propagandası…’Erdoğan’ın Akbelen kararına dair çarpıcı detay! ‘İptali, seçim propagandası…’
Oy pusulasına rötuş! AK Parti başvurdu, YSK oy pusulasını değiştirdiOy pusulasına rötuş! AK Parti başvurdu, YSK oy pusulasını değiştirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
31 Mart sonrası için dikkat çeken iddia! ‘Çok sayıda ertelenmiş zam mevcut…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
COVID-19 Salgını İle İlgili Önemli Araştırma: ‘Salgın, Yaşam Süresini 1.5 Yılın Üzerinde Kısalttı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mert Hakan Yandaş’ın Sorunları Artıyor! Pendikspor İlerlemeye Hazırlanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Yıllar Önce Ziyaret Ettiği Köfteci Dükkanı! İmamoğlu’nun Anısını Doğrulayan Fotoğraf Ortaya Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Semra Özal yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu! Bir polis memuru daha şehit oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçime doğru hangi aday reklam için kesenin ağzını açtı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Akbelen kararına dair çarpıcı detay! ‘İptali, seçim propagandası…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oy pusulasına rötuş! AK Parti başvurdu, YSK oy pusulasını değiştirdi
SON DAKİKA HABERLERİ
THY’nin Almanya uçuşlarına ‘grev’ engeli!Mart 13, 2024-1:21 pm
Yapay zeka robotuna seçim yorumu yasağı!Mart 13, 2024-1:21 pm
Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtıMart 13, 2024-1:18 pm
Putin, NATO’nun İsveç ve Finlandiya hamlesine rest çekti! Askeri yığınak ve nükleer silah kararı…Mart 13, 2024-1:14 pm
FETÖ mahrem sorumlusunun hard diski kırıldı… Binlerce kripto deşifre oldu!Mart 13, 2024-1:10 pm
Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye yalanlama! ‘Hayretle karşılıyoruz…’Mart 13, 2024-1:08 pm
9 anket şirketi açıkladı: İşte İstanbul’da son durum! Kafa kafaya deniyordu…Mart 13, 2024-1:06 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !