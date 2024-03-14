Mert Hakan Yandaş’ın Sorunları Artıyor! Pendikspor İlerlemeye Hazırlanıyor

Pendikspor, Fenerbahçe’nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın maç sırasındaki davranışlarına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi şikayette bulundu.

Süper Lig ekibi Pendikspor, Fenerbahçe karşısında 4-1 mağlup oldukları maçta Mert Hakan Yandaş’ın gol sevinci sırasında yedek kulübesine karşı sportmenliğe aykırı davrandığını ve maçın hakemi Kadir Sağlam’ı tehdit ettiğini iddia ederek, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi şikayette bulundu.

Radyospor’un haberine göre, Pendikspor’un şikayeti doğrultusunda Mert Hakan Yandaş’ın 36. maddeye (sportmenliğe aykırı hareket) ve 41. maddeye (hakaret ve tehdit) göre PFDK’ye sevki talep edildi. TFF Disiplin Talimatı’na göre, 36. maddeye göre sevk edilen sporcu ve kulüp görevlilerine bir aydan altı aya kadar müsabakadan men cezası verilebilmekteyken, 41. maddeye göre sevk edilen sporcu 3 ila 7 maç arası men cezası alabilmektedir.