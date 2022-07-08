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Demet Özdemir’in deniz içindeki pozu olay oldu

Demet Özdemir’in deniz içindeki pozu olay oldu
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08 Temmuz 2022 - 15:26

Demet Özdemir’in deniz içindeki pozu olay oldu

Oğuzhan Koç’la evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir, tatilde verdiği pozlarla görenleri mest ediyor. Tatil paylaşımlarına bir yenisi ekleyen Özdemir, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Başarılı oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile evilik yolunda ilk adımı attı.

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Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

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Demet Özdemir'in deniz içindeki pozu olay oldu - Sayfa 3

Şu sıralar evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şimdilerde arkadaşlarıyla tatilde.

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Demet Özdemir'in deniz içindeki pozu olay oldu - Sayfa 4

Keyifli anlar yaşayan çift, tatilde verdiği pozlarla gündem olmaya başladı.

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Demet Özdemir'in deniz içindeki pozu olay oldu - Sayfa 5

Geçtiğimiz gün, teknede poz veren Demet, sıfır makyaj halleriyle övgü toplamıştı. Güzel oyuncu tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Suyun içinden paylaştı

Demet Özdemir, denizin içinde çektirdiği pozlarını sosyal medyada paylaştı.

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Özdemir, peş peşe yayınladığı gönderilerine “Günaydın” notunu düştü.

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Güzelliğiyle büyüleyen oyuncunun bu paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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İşte o paylaşım…

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Demet Özdemir'in deniz içindeki pozu olay oldu - Sayfa 29
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