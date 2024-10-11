Merkez Bankası’nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak?

DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK AMA YENİ FORMÜL KAPIDA

Yapılan ankete göre ise emekli kök maaş zammı yüzde 15,53 olarak gerçekleşecek. Buna göre kök maaşı 10.850 TL’nin altında olan emeklilerin maaşı 12.500 TL’yi aşmayacağı için hesaplarına yatan parada bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle emekli ve memur zammı kesinleşince; en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme gündeme gelecek.