Merkez Bankası’nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak?

MERKEZ BANKASI’NIN ANKETİ SONRASI MAAŞ TABLOSU TAMAMEN DEĞİŞTİ
Ocak ayına günler sayılıyorken maaş artışları için de temmuz, ağustos ve eylül aylarının enflasyon rakamları da belli oldu. Zam oranlarının kesin belli olması için ise ekim, kasım ve aralık zam oranları merakla bekleniyor.
Ekonomistler 2024 yılı tamamı için enflasyonun yüzde 44,11 olacağını tahmin etti. Yılın ilk yarısı için 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak kayıtlara geçmişti. Merkez Bankası’nın yeni yayınladığı bu anket sonuçlarına göre; Tüketici Fiyat Endeksi’nin 2.679,36 seviyesine yükselmesi bekleniyor. 2024 yılının ikinci yarısı için enflasyon tahmini ise yüzde 15,53 olarak hesaplandı.
2025 OCAK ZAMMI TABLOSU
6 aylık enflasyon tahmini yüzde 15,53
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,53
Memur enflasyon farkı yüzde 5
Toplu sözleşme zammı yüzde 6
Memur zammı yüzde 11,32
MEMURLAR – MEVCUT – YÜZDE 11,32 ZAMLI
Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yeni memur maaşları şöyle şekillendi:
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 – 57.762 – 64.301
MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 – 40.824 – 45.445
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 – 52.575 – 58.526
ÖĞRETMEN 1/4 – 47.441 – 52.811
BAŞKOMİSER 1/3 – 58.074 – 64.648
POLİS MEMURU 8/1 – 52.552 – 58.501
UZMAN DOKTOR 1/4 – 66.174 – 73.665
HEMŞİRE (Üni. Mezunu) 5/1 – 47.060 – 52.387
MÜHENDİS 1/4 – 58.957 TL – 64.440 – 71.735
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 – 41.890 – 46.632
PROFESÖR 1/4 – 85.671 – 95.369
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 – 56.537 – 62.937
VAİZ 1/4 – 49.161 – 54.726
AVUKAT 1/4 – 56.179 – 62.538
MEMUR EMEKLİSİ – MEVCUT – YÜZDE 11,32 ZAMLI
Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yeni memur emeklisi maaşları şöyle şekillendi:
MÜSTEŞAR 1/1 – 63.946 – 71.185
GENEL MÜDÜR 1/1 – 56.598 – 63.005
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 – 22.210 – 24.724
MEMUR (LİSANS) 4/1 – 17.388 – 19.356
ÖĞRETMEN 1/4 – 26.338 – 29.319
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 – 37.289 – 41.510
BAŞKOMİSER 1/4 – 26.338 – 29.319
POLİS MEMURU 1/4 – 26.338 – 29.319
HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 – 26.338 – 29.319
MÜHENDİS 1/4 – 26.372 – 29.357
TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 – 18.934 – 21.077
PRATİSYEN HEKİM 1/4 – 38.926 – 43.332
PROFESÖR 1/4 – 46.122 – 51.343
İMAM HATİP – 26.568 – 29.575
AVUKAT 1/4 – 26.568 – 29.575
DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK AMA YENİ FORMÜL KAPIDA
Yapılan ankete göre ise emekli kök maaş zammı yüzde 15,53 olarak gerçekleşecek. Buna göre kök maaşı 10.850 TL’nin altında olan emeklilerin maaşı 12.500 TL’yi aşmayacağı için hesaplarına yatan parada bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle emekli ve memur zammı kesinleşince; en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme gündeme gelecek.
2 dönemdir üst üste en düşük emekli maaşı 2.500 TL arttı. 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon rakamları beraber değerlendirildiğinde en düşük emekli maaşı için 14.500-15.000 TL masada olacak.