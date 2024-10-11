Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Merkez Bankası’nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak?

Merkez Bankası’nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
11 Ekim 2024 - 16:18
Merkez Bankası, 72 katılımcı ile gerçekleştirdiği piyasa katılımcılar anketini açıkladı. Yapılan ankete yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14’ten yüzde 44,11’e yükseldi. Merkez Bankası’nın anketinde yıl sonu enflasyon tahmini değişince maaşlara gelecek zam oranlarının tahmini tablosu da güncellenmiş oldu. Peki kim ne kadar maaş alacak?

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) “2024 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi”ni yayımladı. Merkez’in anketine göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14’ten yüzde 44,11’e yükseldi.

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 2

MERKEZ BANKASI’NIN ANKETİ SONRASI MAAŞ TABLOSU TAMAMEN DEĞİŞTİ

Ocak ayına günler sayılıyorken maaş artışları için de temmuz, ağustos ve eylül aylarının enflasyon rakamları da belli oldu. Zam oranlarının kesin belli olması için ise ekim, kasım ve aralık zam oranları merakla bekleniyor.

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 3

Ekonomistler 2024 yılı tamamı için enflasyonun yüzde 44,11 olacağını tahmin etti. Yılın ilk yarısı için 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak kayıtlara geçmişti. Merkez Bankası’nın yeni yayınladığı bu anket sonuçlarına göre; Tüketici Fiyat Endeksi’nin 2.679,36 seviyesine yükselmesi bekleniyor. 2024 yılının ikinci yarısı için enflasyon tahmini ise yüzde 15,53 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 4

2025 OCAK ZAMMI TABLOSU

6 aylık enflasyon tahmini yüzde 15,53

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,53

Memur enflasyon farkı yüzde 5

Toplu sözleşme zammı yüzde 6

Memur zammı yüzde 11,32

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 5

MEMURLAR – MEVCUT – YÜZDE 11,32 ZAMLI

Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yeni memur maaşları şöyle şekillendi:

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 6

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 – 57.762 – 64.301

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 7

MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 – 40.824 – 45.445

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 8

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 – 52.575 – 58.526

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 9

ÖĞRETMEN 1/4 – 47.441 – 52.811

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 10

BAŞKOMİSER 1/3 – 58.074 – 64.648

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 11

POLİS MEMURU 8/1 – 52.552 – 58.501

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 12

UZMAN DOKTOR 1/4 – 66.174 – 73.665

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 13

HEMŞİRE (Üni. Mezunu) 5/1 – 47.060 – 52.387

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 14

MÜHENDİS 1/4 – 58.957 TL – 64.440 – 71.735

1437

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 15

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 – 41.890 – 46.632

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 16

PROFESÖR 1/4 – 85.671 – 95.369

Altın ve döviz fiyatlarında son durum! 11 Ekim’de gram altın ve dolarAltın ve döviz fiyatlarında son durum! 11 Ekim’de gram altın ve dolar

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 17

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 – 56.537 – 62.937

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 18

VAİZ 1/4 – 49.161 – 54.726

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 19

AVUKAT 1/4 – 56.179 – 62.538

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 20

MEMUR EMEKLİSİ – MEVCUT – YÜZDE 11,32 ZAMLI

Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yeni memur emeklisi maaşları şöyle şekillendi:

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 21

MÜSTEŞAR 1/1 – 63.946 – 71.185

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 22

GENEL MÜDÜR 1/1 – 56.598 – 63.005

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 23

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 – 22.210 – 24.724

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 24

MEMUR (LİSANS) 4/1 – 17.388 – 19.356

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 25

ÖĞRETMEN 1/4 – 26.338 – 29.319

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 26

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 – 37.289 – 41.510

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 27

BAŞKOMİSER 1/4 – 26.338 – 29.319

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 28

POLİS MEMURU 1/4 – 26.338 – 29.319

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 29

HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 – 26.338 – 29.319

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 30

MÜHENDİS 1/4 – 26.372 – 29.357

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 31

TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 – 18.934 – 21.077

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 32

PRATİSYEN HEKİM 1/4 – 38.926 – 43.332

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 33

PROFESÖR 1/4 – 46.122 – 51.343

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 34

İMAM HATİP – 26.568 – 29.575

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 35

AVUKAT 1/4 – 26.568 – 29.575

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 36

DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK AMA YENİ FORMÜL KAPIDA

Yapılan ankete göre ise emekli kök maaş zammı yüzde 15,53 olarak gerçekleşecek. Buna göre kök maaşı 10.850 TL’nin altında olan emeklilerin maaşı 12.500 TL’yi aşmayacağı için hesaplarına yatan parada bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle emekli ve memur zammı kesinleşince; en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme gündeme gelecek.

Merkez Bankası'nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak? - Sayfa 37

2 dönemdir üst üste en düşük emekli maaşı 2.500 TL arttı. 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon rakamları beraber değerlendirildiğinde en düşük emekli maaşı için 14.500-15.000 TL masada olacak.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın ve döviz fiyatlarında son durum! 11 Ekim’de gram altın ve dolarAltın ve döviz fiyatlarında son durum! 11 Ekim’de gram altın ve dolar
ABD’de enflasyon eylülde yüzde 0,2 artış gösterdiABD’de enflasyon eylülde yüzde 0,2 artış gösterdi
Merkez Bankası’nın rezervleri açıklandıMerkez Bankası’nın rezervleri açıklandı
Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme geliyor! Limitler nasıl belirlenecek? Faizler yükselecek mi? Taksit sayısıKredi kartı limitlerine yeni düzenleme geliyor! Limitler nasıl belirlenecek? Faizler yükselecek mi? Taksit sayısı
Ağustos ayı sanayi üretimi açıklandıAğustos ayı sanayi üretimi açıklandı
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !