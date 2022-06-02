Makyajsız çirkinler

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz, Sen Çal Kapımı’nın Esra’sı Hande Erçel, Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali ve şarkıcı Melek Mosso’nun estetiksiz hallerini gören takipçileri şaştı kaldı.

Estetik operasyonların gün geçtikçe gelişmesiyle birlikte birçok ünlü gençleşmek ve kusurlarını gizlemek için ameliyat masasına yatıyor. Eski hallerinden eser kalmayan ünlü isimlerinin estetiksiz hallerini kimi hayranları doğal bulurken kimisi de beğenmiyor.

İşte ünlülerin estetiksiz halleri…