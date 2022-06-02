Makyajsız çirkinler

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz, Sen Çal Kapımı’nın Esra’sı Hande Erçel, Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali ve şarkıcı Melek Mosso’nun estetiksiz hallerini gören takipçileri şaştı kaldı.
Estetik operasyonların gün geçtikçe gelişmesiyle birlikte birçok ünlü gençleşmek ve kusurlarını gizlemek için ameliyat masasına yatıyor. Eski hallerinden eser kalmayan ünlü isimlerinin estetiksiz hallerini kimi hayranları doğal bulurken kimisi de beğenmiyor.
İşte ünlülerin estetiksiz halleri…
Demet Özdemir
Yasemin Özilhan
Esra Bilgiç
Ajda Pekkan
Seda Sayan
Duygu Özaslan
Linet
Hazal Şenel
Ahu Tuğba
Murat Boz
Nihal Candan
Pınar Deniz
Şükran Ovalı
Özge Ulusoy
Özge Gürel
Burçin Terzioğlu
Esra Erol
Çağla Şıkel
Deniz Akkaya
Mine Tugay
Hilal Altınbilek
Şevval Şahin
Melis Sezen
Songül Karlı
Ebru Polat
Emina Jahović
Aysun Kayacı
Türkan Şoray
Filiz Akın
Petek Dinçöz
Sinem Umaş
Meryem Uzerli
Cansu Dere
Ebru Şallı
Birce Akalay
Gülşen
Şeyma Subaşı
Pınar Altuğ
İrem Derici
Serenay Sarıkaya
Didem Soydan
Demet Akbağ
Sibel Can
Seda Sayan
Dilan Çiçek Deniz
Birce Akalay
Hande Erçel
Sıla
Almeda Abazi
Kerimcan Durmaz
Fatih Ürek
Ceyda Ateş
Gülsim Ali
Öykü Serter
Ceylan
Hadise
Fahriye Evcen
Melek Mosso