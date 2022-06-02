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Makyajsız çirkinler

Makyajsız çirkinler
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02 Haziran 2022 - 15:33

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz, Sen Çal Kapımı’nın Esra’sı Hande Erçel, Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali ve şarkıcı Melek Mosso’nun estetiksiz hallerini gören takipçileri şaştı kaldı.

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 1

Estetik operasyonların gün geçtikçe gelişmesiyle birlikte birçok ünlü gençleşmek ve kusurlarını gizlemek için ameliyat masasına yatıyor. Eski hallerinden eser kalmayan ünlü isimlerinin estetiksiz hallerini kimi hayranları doğal bulurken kimisi de beğenmiyor.

İşte ünlülerin estetiksiz halleri…

159

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 2

Demet Özdemir

259

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 3

Yasemin Özilhan

359

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 4

Esra Bilgiç

459

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 5

Ajda Pekkan

559

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 6

Seda Sayan

659

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 7

Duygu Özaslan

759

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 8

Linet

859

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 9

Hazal Şenel

959

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 10

Ahu Tuğba

1059

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 11

Murat Boz

1159

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 12

Nihal Candan

1259

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 13

Pınar Deniz

1359

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 14

Şükran Ovalı

1459

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 15

Özge Ulusoy

1559

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 16

Özge Gürel

1659

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 17

Burçin Terzioğlu

1759

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 18

Esra Erol

1859

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 19

Çağla Şıkel

1959

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 20

Deniz Akkaya

2059

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 21

Mine Tugay

2159

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 22

Hilal Altınbilek

2259

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 23

Şevval Şahin

2359

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 24

Melis Sezen

2459

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 25

Songül Karlı

2559

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 26

Ebru Polat

2659

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 27

Emina Jahović

2759

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 28

Aysun Kayacı

2859

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 29

Türkan Şoray

2959

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 30

Filiz Akın

3059

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 31

Petek Dinçöz

3159

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 32

Sinem Umaş

3259

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 33

Meryem Uzerli

3359

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 34

Cansu Dere

3459

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 35

Ebru Şallı

3559

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 36

Birce Akalay

3659

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 37

Gülşen

3759

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 38

Şeyma Subaşı

3859

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 39

 Pınar Altuğ

3959

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 40

İrem Derici

4059

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 41

Serenay Sarıkaya

4159

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 42

Didem Soydan

4259

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 43

Demet Akbağ

4359

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 44

Sibel Can

4459

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 45

Seda Sayan

4559

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 46

Dilan Çiçek Deniz

4659

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 47

Birce Akalay

4759

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 48

Hande Erçel

4859

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 49

Sıla

4959

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 50

Almeda Abazi

5059

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 51

Kerimcan Durmaz

5159

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 52

Fatih Ürek

5259

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 53

Ceyda Ateş

5359

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 54

Gülsim Ali

5459

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 55

Öykü Serter

5559

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 56

Ceylan

5659

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 57

Hadise

5759

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 58

Fahriye Evcen

5859

Ünlülerin estetiksiz hallerini gören tanıyamadı! "Yok artık!" dedirtecek değişim - Sayfa 59

Melek Mosso

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