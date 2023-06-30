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Memur maaşına zamda oran netleşiyor! Gözler kritik veride…

Memur maaşına zamda oran netleşiyor! Gözler kritik veride…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Haziran 2023 - 12:25
Asgari ücret maaşına yapılan zammın ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı merak ediliyor. Haziran ayı enflasyonuna göre, memur ve memur emeklilerine yüzde 14-15 oranında zam yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız. Böylece seçimlerde milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olmanın bahtiyarlığını yaşayacağız” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, ilki ocak ayında yapılan emekli ve memur maaş zammı 2. kez temmuz ayında yapılacak. Haziran enflasyonu yüzde 1 ya da 2 çıkarsa temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil yüzde 14-15, diğer emeklilere yüzde 16-17 aralığında zam yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan teklifte en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak yer alacağını bildirdi.

YÜZDE 74 ORANINDA ZAM

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde bulunuyor. Maaş zammı sonrasında bu tutar 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

Memur ve emeklilerin zam oranı 5 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

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