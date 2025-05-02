DEĞİRMENCİ’NİN 1 MAYIS PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, Ankara’daki etkinliklerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi İrfan Değirmenci, başkentte düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına LGBT bayrağıyla katıldı. Değirmenci’nin bu hareketi, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, destek kadar eleştirileri de beraberinde getirdi.

LGBT BAYRAĞIYLA SAHNEYE ÇIKTI

Ankara Tandoğan Meydanı’nda gerçekleşen kutlamalarda konuşma yapan Değirmenci, sırtına LGBT bayrağı astı. 1 Mayıs’ın emek, özgürlük ve dayanışma ruhunu vurgulayan Değirmenci, bu sembolik hareketiyle LGBT+ bireylerin varoluş mücadelesine de dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ: “VAROLUŞLARI SAKINCALI GÖRÜLENLERE SELAM OLSUN”

Değirmenci, etkinlikteki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Gezi’de düşene, dövüşene, Taksim’de gözaltına alınanlara, tüm meydanlarda özgürlüğün türküsünü söyleyenlere, 19 Mart’tan beri barikatları yıkan gençlere, varoluşları ‘sakıncalı’ görülenlere ve elleriyle dünyayı kaldıran işçi sınıfına Ankara’dan, Tandoğan’dan biz de bir selam gönderdik. Yaşasın 1 Mayıs!”

TEPKİLER VE DESTEKLER BİRLİKTE GELDİ

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum aldı. Birçok kullanıcı Değirmenci’yi cesur ve kapsayıcı bir mesaj verdiği gerekçesiyle desteklerken, bazı kullanıcılar ise LGBT sembolünün 1 Mayıs’ın ana gündemiyle doğrudan ilişkili olmadığını savunarak eleştirilerde bulundu. Eleştirenler, bu hareketin “iyi niyetli olmadığı” görüşünde birleşti.

KİMLİK SİYASETİ VE EMEK GÜNÜNDE TEMSİL TARTIŞMASI

İrfan Değirmenci’nin LGBT bayrağıyla verdiği mesaj, Türkiye’de hem kimlik politikalarının hem de kamusal alanda temsilin hâlâ tartışmalı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Emek mücadelesi ile toplumsal cinsiyet özgürlüğü arasında kurulan bağ, bazı kesimlerce anlamlı bulunurken, bazıları tarafından ise kutlamaların amacından sapmak olarak değerlendirildi.

DEĞİRMENCİ’DEN YENİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Gazeteci Değirmenci, tepkiler üzerine henüz ek bir açıklama yapmadı. Ancak geçmişte LGBT+ haklarına verdiği destekle bilinen gazeteci, daha önce de benzer etkinliklerde dayanışma vurgulu açıklamalarda bulunmuştu.