Mendil satan çocuk şoke etti! Pelin Akil yaşadığı zor anları anlattı…

Pelin Akil, aracındayken mendil satan bir çocuğun kendisine küfrettiği anları takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, “İstanbul nasıl bu hale geldi” diyerek sitem etti ve yaşanılanları şu sözlerle anlattı: “Beşiktaş’ta mendil satan bir çocuk küfürler ederek araba camına vuruyor. Camı açtım ‘Polisi arayacağım’ dedim ama o kadar rahattı ki… En üzücüsü de tek ve kadın başıma gördü, o yüzden yaptı. Arabada başka biri olsa bu şekilde konuşmaya cesaret edemeyecekti.”

Pelin Akil, küfreden çocuk için “Arabadan inip onu etkisiz hale getirmek, ağzını kapatmak istedim. Öfkelendim” dedi.

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