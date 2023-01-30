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14 Mayıs’taki seçimin üniversite sınavlarına denk gelmesi üzerine muhalefet harekete geçti

14 Mayıs’taki seçimin üniversite sınavlarına denk gelmesi üzerine muhalefet harekete geçti
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30 Ocak 2023 - 12:15

14 Mayıs’taki seçim sürecinde yaklaşık 1.5 milyon genç ikametinin dışında, üniversitesinin olduğu kentte olacak. Muhalefet, “İktidar heveslenmesin gençlerin önüne kurdukları barikatı yıkacağız” diyor. Altı parti 6.5 milyon yeni seçmeni oy kullanmaları için teşvik edecek.

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