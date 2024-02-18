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Erçel’in tatil tarzı göz kamaştırdı

Erçel’in tatil tarzı göz kamaştırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Şubat 2024 - 16:34

Tatil paylaşımlarıyla sürekli adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, Mauritius tatiline çıktı.

Erçel'in tatil tarzı göz kamaştırdı - Sayfa 1

Son olarak Bambaşka Biri adlı diziyle izleyiciyle buluşan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Erçel'in tatil tarzı göz kamaştırdı - Sayfa 2

Hem rol aldığı yapımlar hem de özel hayatıyla çok konuşulan Erçel, yeni tatil paylaşımlarıyla gündemde.

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Erçel'in tatil tarzı göz kamaştırdı - Sayfa 3

Hande Erçel şimdi de Mauritius tatilinde: Beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı, binlerce yorum ve beğeni aldı

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Erçel'in tatil tarzı göz kamaştırdı - Sayfa 4

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu, Mauritius tatilinden kareler paylaştı.

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Erçel'in tatil tarzı göz kamaştırdı - Sayfa 5

Beyaz elbisesiyle poz veren oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Erçel'in tatil tarzı göz kamaştırdı - Sayfa 6

Erçel, son olarak oyunculuğuna yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuşmuştu.

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Erçel'in tatil tarzı göz kamaştırdı - Sayfa 7

“BİRAZ BENİ SALIN”

Aramızda Kalmasın programına konuşan Erçel, “Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum…”

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Erçel'in tatil tarzı göz kamaştırdı - Sayfa 8

“Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın” dedi.

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Erçel'in tatil tarzı göz kamaştırdı - Sayfa 9

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Erçel, Hakan Sabancı ile birlikteliği hakkında da konuştu. Oyuncu, evlilik haberleri hakkında “Böyle şeyler kısmet. Böyle bir karar alırsak, biz zaten söyleriz. Biz şu an gayet keyifliyiz. İlişkimizi yaşıyoruz. Her şey yolunda. Güzel gidiyor” dedi.

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