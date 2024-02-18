Erçel’in tatil tarzı göz kamaştırdı

Tatil paylaşımlarıyla sürekli adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, Mauritius tatiline çıktı.
Son olarak Bambaşka Biri adlı diziyle izleyiciyle buluşan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Hem rol aldığı yapımlar hem de özel hayatıyla çok konuşulan Erçel, yeni tatil paylaşımlarıyla gündemde.
Hande Erçel şimdi de Mauritius tatilinde: Beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı, binlerce yorum ve beğeni aldı
Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu, Mauritius tatilinden kareler paylaştı.
Beyaz elbisesiyle poz veren oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Erçel, son olarak oyunculuğuna yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuşmuştu.
“BİRAZ BENİ SALIN”
Aramızda Kalmasın programına konuşan Erçel, “Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum…”
“Artık ben de bundan çok yoruldum. Bu konular çok yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın” dedi.
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Erçel, Hakan Sabancı ile birlikteliği hakkında da konuştu. Oyuncu, evlilik haberleri hakkında “Böyle şeyler kısmet. Böyle bir karar alırsak, biz zaten söyleriz. Biz şu an gayet keyifliyiz. İlişkimizi yaşıyoruz. Her şey yolunda. Güzel gidiyor” dedi.